Las cuentas de Novak Djokovic para las ATP Finals: unas molestias en la muñeca podrían impedirle la clasificación

Novak Djokovic confirmó este domingo que ha atravesado problemas de muñeca en los últimos días y que le afectaron en su derrota de la última jornada contra Felix Auger-Aliassime. Este problema físico podría poner en apuros al serbio, que necesita mantenerse entre los 20 primeros del ránking para lograr meterse en el torneo que enfrenta a los ocho mejores del año, las ATP Finals.

Djokovic, que cayó en dos sets contra Auger-Aliassime dejando a Europa al borde de la derrota en la Laver Cup, dijo en rueda de prensa que ha sufrido problemas en la muñeca derecha los últimos "cuatro o cinco días", pero que lo había podido mantener bajo control.

"No he podido sacar ni tan rápido ni tan preciso como me hubiera gustado. Me ha afectado todo el partido. Él ha servido muy bien, tampoco quiero quitarle mérito a su victoria. Ha estado espectacular, con un gran servicio y muy seguro desde atrás", añadió Djokovic.

Djokovic tiene un problema en su muñeca. Así estuvo en el vestuario previo al partido.pic.twitter.com/Hhhun8cgDY — Set Tenis (@settenisok) September 25, 2022

Este inesperado problema físico podría jugar una mala pasada al serbio, que necesita mantenerse dentro de los 20 mejores del año para jugar las ATP Finals. Actualmente, Djokovic es el número 15 con tan solo 360 puntos más que el vigésimo primero de la tabla.

Pese a que las posibilidades de que se quede fuera son escasas, el tenista de Belgrado debe volver a competir en las semanas que quedan para certificar una clasificación que todavía no está asegurada matemáticamente. Pero este regreso a las pistas podría convertirse en misión imposible si su muñeca no responde.

Wimbledon 'salva' el año de Djokovic

El de Belgrado anunció que su intención es jugar en Tel Aviv (ATP 250) la semana que viene, después en Astaná (ATP 500) y el Masters 1.000 de París-Bercy. En esas comparecencias espera conseguir la puntuación suficiente en un año en el que Djokovic no ha tenido muchas posibilidades de sumar puntos.

Recordemos que, por su decisión de no vacunarse, el tenista balcánico no ha disputado el Open de Australia, ni el US Open, ni ninguno de los torneos de la gira americana. Tan solo participó - y venció- en Wimbledon, pero este año el Grand Slam británico no otorgaba puntos por la polémica de veto a los jugadores rusos.

En todo caso, esa victoria en el único Grand Slam disputado en hierba sería la clave para que Nole pueda entrar en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del año. Tal y como la norma establece, para esta cita clasifican los siete primeros posicionados en la 'Race' y un octavo, que será el primer ganador de Grand Slam entre los puestos 8 y 20, o en su defecto el octavo clasificado.

Por el momento tan solo cuatro jugadores han sellado su clasificación: Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Casper Ruud y Stefános Tsitsipas. Y los que más cerca están de lograrlo son Medvedev, Rublev y Aliassime, en este orden.