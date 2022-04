Aleix Espargaró, un ganador sin pelos en la lengua: dijo "no" al independentismo y coqueteó con el ciclismo profesional

La carrera de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Argentina fue excepcional. El piloto de Aprilia culminó un fin de semana de ensueño logrando un victoria muy deseada en lo personal y en lo profesional. Pocos habían tardado tanto en subir a lo más alto del podio, él tuvo que esperar casi 300 carreras.

Oriundo de Granollers, el mayor de los Espargaró se ha mostrado siempre como un espíritu indomable. Un corredor de esos que no se muerde la lengua, de los que dice lo que piensa y un ejemplo de ello fueron sus duras palabras a Marc Márquez tras su regreso. De los que más se ha tenido que trabajar su estancia en MotoGP, donde acumula ya once años y 200 carreras disputadas.

Se ha convertido en un inesperado invitado que ya ha presentado sus credenciales al Mundial, que lidera con tras mágico triunfo en tierras sudamericanas. Pese a no tener un palmarés como el de su hermano Pol (Campeón de Moto 2 en 2013 y con 15 triunfos en las diferentes categorías), a sus 32 años ha conseguido el premio a la constancia.

Duras palabras contra el independentismo

Aleix ha sido comparado muchas veces con la figura de Gerard Piqué. Ambos deportistas tienen ese carácter ácido que no les hace apartarse de las polémicas. Los dos alzaron la voz cuando fueron señalados de manera crítica. El pilotó no dudó en responder tras ser señalado de independentista.

"Independentista no soy. Soy muy catalán. Me encanta Cataluña, pero soy cero independentista y, en cambio, a mí se me han dado palos por independentista catalán, pero que va. Ni mucho menos", señaló hace poco más de medio año tras las polémicas vividas en Cataluña.

Pasión absoluta por el ciclismo

“Si ahora me preguntas que prefiero. Si debutar y probar con los profesionales o ganar el mundial de Moto GP te diría que ya he corrido muchos años y que me da igual no ganar", señaló de manera contundente el ahora líder del Mundial.

No es raro ver en sus redes sociales sus constantes salidas en bicicleta e, incluso, hizo su debut en el Challenge de La Plana con un magnífico cuarto puesto. Además, no ha dudado en reconocer sus conversaciones con Eusebio Unzúe, director del Movistar Team y equipo español más potente del World Tour.

Vive por y para su familia

La vida de Aleix Espargaró no tendría sentido sin su mujer y sus dos hijas. El español siempre se lleva a su familia a cada prueba del Mundial. Sin embargo, ha habido pocas excepciones, y una de ellas ha sido este Gran Premio de Argentinal.

🗣️ @AleixEspargaro y la importancia de no rendirse nunca. De confiar en tu equipo. De apoyarte en tu familia.#ArgentinaGP 🇦🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/tRo8Y9Q89G — DAZN España (@DAZN_ES) April 3, 2022

Pese a su ausencia, el corredor de Aprilia no dudó en acordarse de ellas y de sus padres tras alzarse con el triunfo. Palabras que demostraron lo presente que tiene cada día a sus pilares.