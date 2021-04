Aleix Espargaró atiza a Márquez: "Es como hubiera vuelto con una pierna, sin un brazo y conduciendo en chanclas"

Aleix Espargaró cree que se está magnificando la vuelta a los circuitos de Marc Márquez. El piloto de Aprilia declaró que los medios de comunicación están construyendo una historia épica con el regreso del número uno de Honda.

“A ver, sin querer faltar a nadie, ni mucho menos. Pero a mí me da la sensación de que los periodistas, en general, estáis haciendo una pelota muy grande. Como si Marc hubiera vuelto con una pierna menos, sin un brazo y estuviera conduciendo en chanclas”, comentó Aleix Espargaró. “Es Marc Márquez, es la misma moto que por el tema del Covid-19 no la ha podido evolucionar ni él ni nadie, lleva muchísimos años con el mismo bloque, con esta misma gente, con la misma estructura, es el mejor piloto de la historia”.

Además, Aleix quiso incidir en que valora más el trabajo psicológico hecho por Marc Márquez que el esfuerzo físico. “Sí, ha estado nueve meses sin pilotar, pero no sé… Lo que ha hecho, obviamente es difícil, ha estado mucho tiempo parado, a nivel psicológico me parece más complicado incluso que a nivel físico, porque también Marc ha sido siempre uno de los pilotos más preparados físicamente, y si tienes una lesión la buena forma te ayuda muchísimo”, explicó. “Pero, sinceramente, yo lo que no me esperaba es que Marc volviera y acabara el 17, es mi manera de verlo”.

Marc Márquez firmó el sexto mejor tiempo en la primera jornada del GP de Portugal, mientras que Aleix Espargaró acabó 14º, con una caída incluida.