Aleix Espargaró: "No soy independentista catalán y jamás lo he sido"

De manera clara y concisa es como Aleix Espargaró ha querido zanjar las acusaciones de apoyar la independencia de Cataluña que en más de una ocasión se le han atribuido. En una entrevista para MARCA, el piloto de Aprilia quiso alejarse de la postura dejando claro que "es cero independentista".

Espargaró fue preguntado por si "es el Piqué de las motos" y reconoció que le gusta ser provocador y hablar sin filtros, lo que le ha valido las mencionadas acusaciones de independentista. "Puedo decir con todas las letras que yo no soy independentista catalán y jamás lo he sido", afirmó el mayor de los hermanos.

"Independentista no soy. Soy muy catalán. Me encanta Cataluña, pero soy cero independentista y, en cambio, a mí se me han dado palos por independentista catalán, pero que va. Ni mucho menos", quiso incidir, reconociendo que quizás sea por la imagen que ha dado, antes de recordar cómo vivió la situación del 1-O.

"Yo defendía la libertad de expresión y que no se pegara a la gente. Yo lo viví, porque estaba en Cataluña. Intentamos votar, vino la Guardia Civil y fue increíble. Yo lo viví desde dentro y dije que eso era una barbaridad, pero otra cosa es que yo sea independentista o no, y no lo soy", contó.

Espargaró, que vive en Andorra porque "a nivel fiscal la diferencia a vivir en España era aplastante", afirmó que no celebraría una victoria con ninguna bandera por las distintas críticas que le caerían por uno u otro lado, algo que considera "muy triste". "En América es bonito pasear la bandera de América, pero no se puede hacer aquí", compara.

De Marc Márquez a Valentino Rossi

En lo deportivo, reconoce que la situación de Marc Márquez le tiene "un poco desconcertado". "No sé hasta qué punto la moto es competitiva o hasta qué punto está bien. Él dice que está bien, que no es un problema físico, que tiene que trabajar en la moto, y en otras carreras dice que el hombro está sufriendo. No sé muy bien si lo quiere esconder o si no lo pillamos nosotros", opina.

Con respecto a Valentino Rossi, que se retirará definitivamente tras más de dos décadas en la élite del motociclismo, quiso elogiar su figura. "Lo que ha hecho Valentino, conseguir que nos siga tanta gente, que sea uno de los deportes más seguidos del mundo, la manera que ha tenido de entender las carreras y su felicidad. Eso es muy difícil que venga otro y lo iguale o lo gane", zanjó.