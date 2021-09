Marc Márquez se defiende ante los que le culpan de la muerte de Dean Berta Viñales: "No quiero perder tiempo en estos comentarios"

Marc Márquez no estaba para broma durante la rueda de prensa del GP de Las Américas, que tendrá lugar este fin de semana en Austin, Texas. El piloto español no quiso entrar en polémicas cuando se le preguntó por las declaraciones de Michel Fabrizio, que le acusó de ser culpable en la la muerte de Dean Berta Viñales el pasado sábado pasado, debido a forma de pilotar y el ejemplo que da a los jóvenes.

"Lo primero de todo es dar todo mi apoyo, especialmente a Maverick, porque era familia suya. Está siendo una temporada dura para el motociclismo y cuando leí o escuché el comentario de esta persona (por Fabrizio) no entendía como un piloto podía decir eso en estas difíciles y tristes circunstancias. No quiero perder tiempo en estos comentarios. Cuando lo leí, me dije que de acuerdo, pero que lo mejor es analizar bien que está pasando, para el futuro, para mejorar. Por supuesto que el riesgo siempre está ahí en mundo del motociclismo, pero debemos entender cómo reducirlo".

Fabio Quartararo también fue preguntado por el incidente y las palabras en cuestión y echaron un cable al español. "No sabía que había pasado, me lo ha contado Pecco [Bagania] mientras contestaba Marc. Todo el mundo se fija en Marc porque él ha sido el mejor en los últimos diez años", explicó.

Una vez finalizada la rueda de prensa y con los pilotos atendiendo de forma individual a las televisiones, Marc Márquez volvió a ser preguntado por lo mismo y quiso insistir en su postura y su respuesta anterior.