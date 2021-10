Los pilotos de MotoGP dan una solución a graves accidentes como el de Dean Berta: aumentar la potencia de las motos

La muerte de Dean Berta, primo de Maverick Viñales, en el circuito de Jerez ha colocado en primera línea de debate el problema de la seguridad de los pilotos más jóvenes. En los últimos cuatro meses han perdido la vida tres pilotos menores de 20 años, dos de ellos en categorías de primer orden, y la preocupación ha cundido seriamente entre el mundo del motociclismo.

Esta situación ha dejado el GP de las Américas teñido de luto. El propio Viñales ha decidido no disputar la carrera porque no se siente preparado, y la Comisión de Seguridad de la FIM ya ha prometido que van a estudiar la situación. Algunos pilotos ya han dado su visión de lo sucedido, y posiblemente sean los que mejor lo pueden hacer como parte involucrada.

Joan Mir, el vigente campeón del mundo de MotoGP, y su compañero Álex Rins apuntan a que el problema en las categorías inferiores es que las motos son muy parecidas y, por tanto, propician luchas en pista y, con ello, eventuales accidentes.

"Los pilotos van muy juntos porque el rebufo te ayuda muchísimo, y un piloto que no tiene tu mismo ritmo cuando se acerca a tu rueda es capaz de suplir ese segundo que le están metiendo. Eso hace que los grupos sean muy grandes y si se cae alguien, que sea más fácil que el que venga detrás lo pise. Es complicado encontrar una solución. Supongo que aumentar la potencia, pero motos más potentes para un niño de 15 años también puede ser más peligroso", admite el campeón reinante.

"Las clases pequeñas son motos muy similares todas y son súper parecidas. Si te fijas todas las carreras son con un grupo muy grande. No es un buen año porque ya han perdido la vida tres niños", recordó Rins.

Subir la edad mínima, el debate sobre la mesa

Aleix Espargaró propuso varias ideas, que técnicamente se pueden adaptar. La primera, "subir un poco la edad mínima porque en algunas categorías es un poco baja". "Todos quieren ir a circuitos grandes antes que a los kartings con las mini motos, pero ahí se puede aprender igual o más", destacó, aunque hay más cosas que se puede hacer. Por ejemplo: usar la electrónica para parar las motos en caso de accidente, algo similar al 'Virtual Safety Car' que se emplea ya en la Fórmula 1.

Marc Márquez, al que han señalado por su estilo agresivo que genera efecto imitación, señala a que cada vez hay más categorías y antes no era así. A más pilotos, más accidentes. "Hace 15 o 20 años, cuando empezábamos, había solo 3, 4 o 5 categorías, y si eras bueno pilotabas y si no, te quedabas en casa. Ahora hay muchas más categorías. El mundo del motociclismo ha crecido y es positivo, cuenta con más pilotos y categorías, y si no eres bueno en una categoría puedes probar en otra. Y cuantas más categorías, más salidas, y por lo tanto más riesgo", admitió el octocampeón.