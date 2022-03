Cuando tu país te necesita: deportistas ucranianos que se suman al ejército para luchar contra la invasión rusa

El Gobierno de Ucrania ha prohibido salir del país a todos los hombres de entre 18 y 60 años por la posible llamada a filas para defender a su país contra la invasión rusa. Miles de varones entre los que hay médicos, profesores, mecánicos, emprendedores... y también deportistas. Algunos están obligados a atender la obligación gubernamental y otros están dispuestos a unirse de manera voluntaria.

Es el caso del boxeador Vasily Lomachenko, doble campeón olímpico en Pekín y Londres en peso pluma y ligero y que posee también dos coronas mundiales, lo que le convierte en uno de los mejores púgiles de la historia de Ucrania.

'Loma', como se le conoce, se ha enrolado en el Batallón de Defensa Territorial Belgorod-Dnistrovsky, en reserva para lo que pueda ocurrir, dispuesto a luchar por su país.

Sergiy Stakhovsky, del tenis a la guerra

Otro deportista ucraniano que se ha unido a la reserva militar para intervenir si así se le requiere es el tenista Sergiy Stakhovsky, número 240 del mundo a sus 36 años.

"El ejército ha abierto la lista de reservas para todo aquel que esté dispuesto a luchar, reunir armas y ser parte de la resistencia territorial. Hay mucha gente apuntada en la lista. Yo me apunté como reserva la semana pasada", explicó el deportista, que asegura que no tiene experiencia militar pero sí con armas a nivel particular.

Vitali Klitschkó, exboxeador y alcalde de Kiev, dispuesto a todo

Un caso particular es el del alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, y su hermano, Vladimir. Ambos son exboxeadores de éxito y ya han anunciado que lucharán lo que haga falta para defender su territorio.

El regidor de la capital ucraniana se ha mostrado muy partidario de pelear hasta el final por la integridad de su pueblo: "No tengo otra opción", comentó en televisión.

Muchos otros deportistas ucranianos residen lejos de su país por las exigencias de sus disciplinas de élite, como la gran estrella del tenis femenino Elina Svitolina, número 15 de la WTA, que, sin embargo, ha tenido un gran gesto para apoyar activamente a su país en momentos de guerra.

"Me comprometo a redistribuir los prize money de mis próximos torneos para apoyar al ejército y las necesidades humanitarias para ayudarles a defenderse, a defender nuestro país", expresó la tenista.