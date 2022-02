El deporte ruso se rebela contra el ataque de Putin a Ucrania

El mundo del deporte no ha permanecido callado ante la guerra de Ucrania. De hecho, algunos de los que han levantado la voz y han pedido la paz han sido atletas rusos que no están a favor de la invasión rusa y las decisiones de un Putin que no les representa.

El caso más vistoso ha sido el del tenista Andrei Rublev, que se llevó una atronadora ovación tras vences en su partido en el Open de Dubai y llevar a cabo la protocolaria firma en la cámara con un "no war please". Un elocuente mensaje de 'no a la guerra' que hizo que el público se rindiese ante él.

Precisamente Rublev denunció horas antes que los deportistas rusos estaban siendo objeto de abucheos y reacciones negativas por lo que estaba sucediendo en Ucrania, cuando en realidad ellos no representaban el movimiento militar ruso. "Me llegan comentarios agresivos por ser ruso y no puedo reaccionar a ellos porque si lo hiciese estaría haciendo lo mismo", comentó el tenista en rueda de prensa.

En la misma línea se expresó el también ciclista ruso Pavel Sivakov, que utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje muy claro. "Lo primero de todo, simplemente quiero decir que estoy totalmente en contra de la guerra", escribía. "También me gustaría que la gente entendiese que la mayoría de los rusos sólo queremos la paz y nunca hemos pedido nada de lo que está pasando. No deberíamos ser objetivos del odio sólo por nuestro origen".

Como ellos, otros deportistas rusos también se mostraron abiertamente en contra del avance militar y los movimientos bélicos que está llevando Rusia en suelo Ucraniano. El tenista Karen Khachanov publicó en Instagram un breve pero elocuente "No a la guerra", mientras que el piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin agradecía el respaldo de los fans. "Son tiempos difíciles y no tengo control sobre muchas de las cosas que se están diciendo y haciendo. Elijo centrarme en los que puedo controlar con un trabajo duro y haciéndolo lo mejor posible para mi equipo. Gracias por vuestra comprensión y apoyo".