Bernie Ecclestone defiende a su "honorable" amigo Putin: "Hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer"

A sus 91 años, Bernie Ecclestone no ha perdido ni un ápice de fortaleza de carácter y personalidad. Solo así se puede explicar que, pese a la presión internacional y el rechazo prácticamente unánime que está recibiendo la invasión de Rusia sobre Ucrania, él salga a defender a Vladimir Putin.

El exdueño de la Fórmula 1 siempre ha defendido al inquilino del Kremlin. Hace años ya dijo que él debería ser quien presidiera Europa y cuando se les ha visto juntos (fundamentalmente en el circuito de Sochi), se ha notado que tienen buena relación.

Conscientes de ello, en 'Times Radio' llamaron al magnate británico para que diera su opinión. Como casi siempre, no dejó indiferente a nadie. "Como persona, le encuentro muy directo y honorable. Él hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer sin ninguna discusión", destacó Ecclestone. Los periodistas le replicaron que eso es exactamente lo que Putin no ha hecho, ya que afirmó que no iba a invadir Ucrania y lo hizo, y 'Mr. E' insistió en defender a su amigo: "Las circunstancias cambian, ¿no?".

A día de hoy, la cita del GP de Rusia para esta temporada está totalmente cancelada, pero aún quedan meses por delante. Varios pilotos, incluido el campeón reinante Max Verstappen, ya han avanzado que ellos no tienen ninguna gana de correr allí, pero eso no es un problema para Ecclestone. Ni siquiera un boicot del neerlandés sería relevante, según él. "Claro que puede celebrarse. Es una persona dentro del evento, no más".

Ecclestone nunca ha sido muy proclive a los valores democráticos. Ya lo demostró con su actitud dictatorial al frente de la Fórmula 1 durante décadas, hasta que finalmente tuvo que vender (embolsándose una buena cantidad por el camino). Declaraciones suyas elogiando no sólo a Putin sino al mismísimo Adolf Hitler le han colocado en la picota.

Del 'Führer' dijo que "aunque decir esto pueda resultar terrible, al margen de que Hitler se dejase llevar en un determinado momento e hiciese cosas que no sé realmente si quería hacer o no, lo cierto es que estaba en posición de mandar a muchos y conseguir que se hicieran cosas".

También dio su bendición al 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que dijo que era "bueno para el mundo y para América".