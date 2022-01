El truco para hacer deporte en casa sin aburrirte es la tabla 9 en 1 que cuesta menos de 20 euros en Amazon

Uno de los propósitos de nuevo año más escogido es hacer más deporte, pero las excusas que podemos llegar a poner para no cumplirlo son dignas de los Premios Oscar. "No tengo gimnasios cerca", "no dispongo de material en casa", "no tengo suficiente dinero", "no me gusta salir a correr en invierno"... Hay excusas de lo más variadas. Pero, lo cierto es que existe una tabla en Amazon muy barata que puede acabar con todas ellas en un periquete. Si quieres seguir teniendo coartadas para no hacer deporte no sigas leyendo, pero, si de verdad quieres solventarlas, tienes la solución en el gigante de las compras online.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda de 100 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa para todos los adultos. La verdad es que puedes cumplirlo sin salir de casa, de la manera más divertida y, por supuesto, sin montarte un gimnasio en el hogar ni arruinarte. Esto es posible con la tabla nueve en uno de Fostoy, que cuesta ahora en Amazon solo 17 euros.

Las dos manijas se pueden mover a 9 posiciones diferentes para dar forma a los músculos de la parte superior del cuerpo. Amazon

Sin aburrirte ni arruinarte

Esta tabla 9 en 1 disponible en Amazon es ideal para no arruinarte comprando miles de utensilios para montarte un auténtico gimnasio en casa y no usarlo. Además, es ideal para tonificar muchas partes de tu cuerpo y sin aburrirte. La tabla se distribuye en colores y las dos asas se pueden mover hasta nueve posiciones diferentes para dar forma a los músculos de la parte superior del cuerpo. Los colores de los que hablábamos son tres: amarillo para la espalda, verde para el tríceps y rojo para el hombro.

En resumen, este push up rack board fortalece y esculpe tu pecho, hombros y tríceps mientras compromete tu núcleo total. Además, sus bandas de resistencia están hechas de caucho ecológico de alta calidad, con mucha elasticidad y su hebilla está reforzada con un diseño inverso que es fácil de quitar.

Lo mejor es que al ser compacta y nada pesada, esta tabla se puede trasportar fácilmente donde quieras. Por último, se puede plegar para ahorrar espacio de almacenamiento.

