Para los deportistas más tecnológicos: gorro de lana con auriculares ‘bluetooth’ incorporados

En invierno llevamos demasiadas cosas en la cabeza. El gorro, la bufanda, la mascarilla, los pendientes, los auriculares… Quién no se ha hecho un lío con el cable del auricular, la bufanda y la mascarilla. O a quién, en el caso de usar auriculares inalámbricos, no le ha molestado el gorro de lana en las orejas con el sobresaliente del auricular. Si eres de los que va con la música a todas partes, porque tu vida es un auténtico musical, sabrás lo difícil que es elegir entre tener las orejas calentitas o ponerte los auriculares. ¿Y si te dijéramos que cuando salgas a correr o pasear no tienes por qué volver a elegir entre música o abrigo?

Sin más rodeos: es posible gracias a los gorros de lana con bluetooth incorporado para la música, un invento muy sencillo pero revolucionario. Gracias a dos auriculares estéreo a la altura de cada oreja que se conectan con bluetooth a un móvil puedes escuchar música o responder llamadas. Solo tendrás que acordarte de ponerte el gorro antes de salir a la calle y con el frío que hace ahora, seguro que no te olvidas.

No es de extrañar que se haya convertido en un regalo original y muy práctico para esta Navidad. Desde 20deCompras te dejamos un modelo que hemos destacado en Amazon, clásico, negro y muy bonito que, además, es unisex. Este modelo de Eversee se conecta fácilmente a todos los dispositivos mediante bluetooth y su sonido es asombroso, con graves profundos y agudos cristalinos.

La moda de los corredores en invierno. Amazon

El más económico y mejor valorado

Pero, si quieres conseguir esta maravilla de regalo aun por menos dinero, te dejamos uno de los modelos mejor valorados en Amazon por sus usuarios. Posee botones de control muy intuitivos para que puedas manejarlos mientras corres y batería de litio recargable incorporada de alta densidad para gestionar más de seis horas de llamadas o de escuchar música. Su diseño clásico pega con todo y a todas las personas.

Batería duradera. Amazon

Contra viento y marea (o frío)

Podemos dar un paso más allá con este gorro con música bluetooth fabricado con un tejido jacquard de doble cara para mejorar el efecto a prueba de viento. Este gorro envuelve completamente tu cabeza y es muy difícil que se mueva o entre frío o aire que distorsione el sonido. Además, este modelo trae incluido en el precio un protector de cuello hecho de forro polar de doble cara, cálido y transpirable. Con este gorro, cuello y tú música seguro que nadie te para en tus entrenamientos.

Resistente al viento y con cuello para el frío. Amazon

