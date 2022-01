Aprovecha el frío y ponte en forma sin salir de casa con la bicicleta estática mejor valorada de Amazon

Uno de los ejercicios que podemos realizar sin salir de casa y con el que más calorías podemos quemar, en menos de una hora, es con la bicicleta estática. Además, es uno de los trabajos cardiovasculares más seguros. Existen otros ejercicios de cardio, impartidos por monitores virtuales, que se han puesto muy de moda en casa y si se realizan mal pueden ser perjudiciales para la salud, porque pueden llegar a lesionarnos. Sin embargo, un entrenamiento moderado en bicicleta estática y con poco impacto puede ser un ejercicio perfecto para cualquier tipo de persona.

Esto no quiere decir que no haya que tener cuidado con la postura, las horas de entreno o la fuerza que ejercemos en las piernas. Para todo ejercicio hay que seguir unas recomendaciones y, muy importante, estirar antes de realizarlo y recuperar el cuerpo después con más estiramientos. Lo fundamental no es correr para ver los resultados, sino ejercitarse bien por el camino y si lo podemos hacer en casa, mejor que mejor, para ahorrar tiempo y dinero (¡y no pasar el frío de enero!).

En 20deCompras queremos dejarte algunos consejos si estás pensando en introducirte en el mundo de las bicicletas estáticas y también recomendarte la mejor valorada en Amazon si todavía no tienes una. Dicho esto, la primera duda que se nos presenta a todo el mundo es, por ejemplo, ¿a qué altura coloco el sillín? Lo que debes tener en cuenta es que las piernas queden estiradas una vez que el pedal esté a la altura más baja y la espalda siempre esté recta y no curvada.

La bicicleta más querida

La bicicleta estática que tengamos en casa también hace mucho, puesto que si hemos adquirido una de mala calidad, a la larga nuestro ejercicio será negativo. Por eso, dejarse guiar por lo que miles de usuarios ya han comprado no es una mala opción. La bicicleta mejor valorada en Amazon es de Ultrasport y ya ha recibido más de 10.180 valoraciones en la plataforma. Además, cuenta con la etiqueta Amazon Choice que otorga el ecommerce a sus productos con mejor calidad-precio.

Se trata de una bicicleta de entrenamiento para el hogar plegable, con hasta ocho niveles de resistencia y con un montaje y desmontaje rápido y sencillo (¡a prueba de mudanzas!). Además, no perderás detalle de tu entrenamiento, gracias a una pantalla LCD donde podrás ver la duración de tu ejercicio, las calorías que estás quemado, la velocidad que llevas, distancia recorrida y hasta tu pulso en todo momento.

Con hasta ocho niveles de resistencia y con un montaje y desmontaje rápido y sencillo. Amazon

Consejos

Desde 20deComrpas ya te hemos explicado la posición de la espalda y la altura del sillín, pero queremos apuntar en este post más consejos para que le saques el máximo partido, con la mayor seguridad, a tu bicicleta estática nueva. Otra duda recurrente que surge a los usuarios es a qué nivel poner la resistencia. Siempre que nos midamos en fuerza llegará un punto en el que seamos incapaces de pedalear. Ahí deberemos poner nuestro límite y deberemos bajar la intensidad para realizar el ejercicio de manera óptima y segura.

Si te da miedo cambiar de intensidad durante el entrenamiento, tranquilidad, ya que puedes hacerlo, pero siempre de manera progresiva para no dañar nuestras piernas ni perder resistencia de manera brusca.

Y, por último, el tiempo ideal que debemos estar subidos en una bicicleta estática a diario, para notar resultados, son 30 o 40 minutos. Los expertos no recomiendan sobrepasar ese tiempo si nos ejercitamos a diario en casa sin supervisión.

