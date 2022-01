Primera reacción de Nadal a la liberación de Djokovic: "A nivel personal prefiero que no juegue el Open de Australia"

La primera consecuencia de la victoria judicial de Novak Djokovic sobre el gobierno australiano es que podrá disputar el Open. El serbio, que tiene 20 Grand Slams, es el vigente campeón del torneo y si reedita el éxito desempatará al frente del ránking con Rafa Nadal y Roger Federer.

Por eso, su presencia en la pista de Melbourne es una mala noticia para los intereses del español y del suizo. Así de claro lo ha dicho Nadal, en 'Mas de Uno' de Onda Cero. "A nivel personal prefiero mucho más que no juegue. Al final es deporte, se mueven muchos intereses alrededor del deporte, a nivel general, económico, publicitario, y en ese sentido es todo mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando. Al final generas más interés y egoístamente hablando para nuestro deporte, que los mejores del mundo estén en la pista compitiendo es mucho mejor que que estén en cualquier otro sitio", señala.

Aunque esto no le impide ser respetuoso con lo dictado. "Me parece perfecto. Al final, totalmente correcto. Nada más. La justicia es la que tiene que hablar en este caso y yo siempre soy un defensor de la justicia, en todas las causas. Al final se ha montado un circo alrededor de muchas historias, pero más allá de que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas con Djokovic, sin ninguna duda la Justicia ha hablado y ha hablado que tiene derecho a participar en el Open de Australia y realmente es lo más justo si así ha sido resuelto", zanja al respecto el español.

Un tribunal australiano ordenó este lunes la liberación del número 1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en un centro de detención de la ciudad de Melbourne tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra la covid-19.

Nadal fue uno de los primeros en apuntar a la actitud antivacunas de Djokovic cuando este fue retenido a su llegada a Australia. Ahora, aunque mantiene su opinión al respecto, apunta a que la radicalización de las redes sociales ha enfangado el debate demasiado.

"A veces pienso que sobre todo el tema de las redes sociales han radicalizado mucho al mundo y hay carta libre para poder expresarse y decir muchas cosas que después a la cara por la calle la gente no dice. No pienso ni una cosa ni otra. Cada uno tiene que ser libre de poder tomar sus propias decisiones, pero cada decisión lleva sus consecuencias", insiste Nadal. En este sentido, él mismo ha sido foco de muchas críticas de los que apoyan la idea de Djokovic de no vacunarse contra la Covid-19.

"Como he dicho en muchos otros aspectos, de tenís sí que sé, de otras cosas sé menos e intento escuchar y obedecer a los que saben de cada materia. Todas las instituciones más importantes del mundo, gobiernos... dicen que la vacuna es el camino para parar esta pandemia y el desastre que estamos viviendo, yo intento seguir lo que me dicen. Ni me siento menos inteligente ni más inteligente por hacerlo, sólo intento seguir lo que dice la gente que sabe más. El debate que se genera alrededor es un circo. Pero hay una cosa clara: por mucho que se genere debate, hay millones de muertos del mundo por culpa de un virus. Eso es una realidad", puntualiza.