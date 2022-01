Los Djokovic rompen el silencio tras la liberación de Novak: "No ha roto ninguna ley y ha sido sometido a tortura y acoso"

Novak Djokovic ya es un hombre libre en Australia. El tenista serbio estuvo desde el pasado jueves encerrado en un hotel de Melbourne después de ser detenido a su llegada al país. A 'Nole' se le revocó su exención médica que le permitía entrar sin estar vacunado y este lunes la justicia le ha dado la razón finalmente, permitiéndole competir en el Open de Australia.

Sus padres y su hermano han ofrecido una rueda de prensa después de que 'Nole' haya sido puesto en libertad, en medio de toda la polémica que sigue envolviendo al tenista. Djokovic alegó haber dado positivo el día 16, pero sus apariciones públicas los días posteriores pusieron en duda el contagio. No obstante, todo ello ha quedado en nada tras la decisión de Australia.

"Somos luchadores por la justicia y la ley y hemos hecho todo lo que podíamos por seguir los procedimientos y mostrar delante de todo el mundo que tenemos que mandarle amor a Novak y ayudarle a superar esta difícil situación", expuso su hermano Djordje que describió como "maravillosas" las manifestaciones de estos días a su favor.

"Gracias al juez Kelly que prestó atención a todos los detalles y hechos. Agradecemos a la gente su apoyo. Hemos visto escenas maravillosas con cientos y cientos de personas. Han salido la verdad y la justicia", añadió Djordje, antes de deshacerse en elogios hacia 'Nole'.

"Novak siempre ha apoyado la libertad de elección y eso es todo. Es un hombre honesto y excepcional y hablando como una persona más, estoy contento de que la justicia exista y que podemos todavía luchar por la verdad y los derechos humanos", concluyó.

"Esta es la victoria más grande de su carrera, aún más grande que cualquier Grand Slam que ha ganado", defendió su madre. "Siempre ha luchado por la justicia, no ha hecho nada mal, no ha roto ninguna ley y ha sido sometido a torturas y abusos", añadió. La madre de Djokovic fue más allá y aseguró que "por momentos Novak no tenía su teléfono con él y no tenían ni idea qué estaba pasando, si estaba bien o si estaba enfermo".

Su padre también mantuvo el mismo tono en su discurso: "No ha permitido que se le ponga de rodillas. Se le detuvo en el aeropuerto y no se le dio ningún derecho, se le quitaron todos sus derechos, los que tiene como ser humano. Intentaron persuadirle para firmar y revocar su propia visa. No de dejaron comunicarse con su abogado, su equipo, sus amigos, estuvo solo con ellos algunas horas. Le quitaron el teléfono y no voy a mencionar qué más pasó".

"Esta es una gran victoria para Novak, su familia y todo el mundo libre. Todos somos seres humanos y tenemos derechos, como el de poder decir lo que pensamos sin sufrir consecuencias por expresar una opinión", zanjó.

Las reacciones tras su liberación no tardaron en llegar, con aficionados lanzándose a las calles de Melbourne para celebrar (y terminar con disturbios) o con tenistas como Rafa Nadal o Feliciano López ofreciendo su punto de vista sobre la decisión.