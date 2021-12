La cardiología alerta al mundo del fútbol: "Casos como el de Agüero podían ocurrir en los 60, pero hoy son inaceptables"

Sergio Agüero anunció este miércoles entre lágrimas su despedida del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera histórica por una decisión con la que salvaguardar su vida. El exdelantero de Club Atlético Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, sufrió una arritmia cardiaca en pleno partido de Liga ante el Alavés, y ahora, después de más de un mes de pruebas y tratamientos, ha decidido no asumir el riesgo de volver a vestirse de corto.

Con la retirada del crack argentino vuelve a saltar a la palestra un debate que ha ganado protagonismo en el mundo del fútbol en los últimos años, con sonados casos como el de Christian Eriksen, Iker Casillas o el más reciente, la sustitución del defensa del Manchester United, Victor Lindelöf, por dificultades para respirar y dolor en el pecho durante el choque ante el Norwich del pasado sábado.

Ante un problema cada vez más recurrente en mundo del 'deporte rey', algunos clubes han comenzado a tomar medidas drásticas para salvaguardar la salud de sus futbolistas, aunque parece que aún queda "mucho trabajo por hacer", según indica uno de los pocos cardiólogos especializados en el fútbol en España, el doctor e investigador Ramón Hernández-Molina, que ha trabajado con el Atlético de Madrid los últimos diez años.

Las características propias del fútbol, en el que los deportistas se enfrentan a diferentes cargas de esfuerzo intermitentemente durante largos períodos de tiempo, requiere que los deportistas cuenten con una salud cardiaca muy alta. "Los jugadores se enfrentan a un ejercicio mixto durante 45 minutos, es decir, que es aeróbico (ejercicios de intensidad media realizados durante largos períodos) y anaeróbico (ejercicios de alta intensidad realizados en cortos períodos) y esto es lo que diferencia a un futbolista de otro deportista como un atleta de 100 metros lisos (anaeróbico) o un maratoniano (aeróbico). El fútbol de élite es único, por eso la cardiología deportiva es diferente de la cardiología aplicada al fútbol", aclara.

"Un cardiólogo es igual de importante que un traumatólogo en un equipo"

En los últimos años, el nivel de especialización médica de los clubes ha crecido exponencialmente, sin embargo, parece haberse centrado en las lesiones óseas y musculares derivadas de esfuerzos y traumatismos -algo que ha permitido aumentar la vida deportiva superando la barrera de los 30 años-, sin preocuparse tanto de la salud cardiaca, faceta esencial del fútbol de élite. "Yo no conozco a un especialista que lleve tantos años continuados en un club como, yo. Un cardiólogo en el fútbol profesional es tan básico como un traumatólogo", asegura Hernández-Molina, señalando una cuestión fundamental para frenar la cascada de casos que se están dando en el fútbol actual.

El control de este tipo de patologías es compleja, puesto que los controles cardiológicos puntuales realizados habitualmente por los clubes, tan solo permiten tomar una foto fija de la salud de un futbolista en un momento determinado. La respuesta a este tipo de problemas debe centrarse, según el especialista que trabaja bajo lar órdenes de José María Villalón (jefe de servicios médicos del club madrileño), en la necesidad de contar con un trabajo médico "sostenido en el tiempo" con los jugadores. "Yo les pregunto por su estado porque tengo una confianza que no tienen cuando van puntualmente a una clínica, luego le hago un electrocardiograma y un ecocardiograma, y con todo eso obtengo una foto fija sobre su estado en ese momento, que luego voy comparando con todas las pruebas anteriores que les he hecho", añade.

"Cuando un equipo ficha y saca al jugador en el reconocimiento con el pulgar hacia arriba, no es más que una puesta en escena"

Lo cierto, es que ese escenario de control constante no es el habitual en la mayoría de los clubes de élite. "Cuando un equipo ficha a un jugador y los muestran sometiéndose a una prueba de esfuerzo y les hacen una foto con el pulgar hacia arriba, no es más que una puesta en escena, porque no se obtiene una valoración cardiológica real, es un reconocimiento puntual que dice muy muy poco", apunta Ramón.

¿Qué le sucedió a Agüero?

Tras abandonar el Camp Nou el 30 de octubre, todas las informaciones apuntaban a que el jugador argentino había sufrido una arritmia benigna. Estas son aquellas que afectan a la zona auricular del corazón, una patología que, a priori, es común y puede tratarse con menos riesgo que las arritmias malignas que afectan a la zona ventricular, como la que sufrió Eriksen en la última edición de la última Eurocopa cuando cayó desplomado en el choque entre Dinamarca y Finlandia.

Dentro de las patologías que pueden afectar a un jugador, la de Agüero "no tenía por qué llegar a algo más serio" según señala el experto del equipo médico del los colchoneros, "pero sí es suficiente para provocar la retirada de un jugador de élite" que se somete a una gran carga física durante toda la temporada. En este sentido, el doctor señala que aquellos jugadores que han sufrido episodios cardiacos más complejos y que juegan con marcapasos implantados, caso del jugador de Ajax, Daley Blind entre otros, asumen un riesgo "muy peligroso".

En este sentido, el internacional argentino podría haber optado por la opción más prudente, ante una patología que pese a ser menor es señalada como "incapacitante" por el experto. "En estos casos el corazón no bombea bien y si esto pasa no se puede realizar un tipo de ejercicio que es brutal para un futbolista, tienen que tener un corazón a prueba de bombas, a 1000% de salud, no se pueden poner parches", matiza Ramón Hernández-Molina en su explicación.

La acumulación de partidos no es el problema, la falta de tecnología, tampoco

Las voces más críticas del mundo del deporte señalan la acumulación de partidos como la causa principal de la mayoría de las lesiones, no obstante, el encargado del control de la salud cardiovascular de los jugadores del Atlético de Madrid niega "categóricamente" este tipo de afirmaciones. "Lo que falta es control y evaluación periódica con las pruebas habituales, eso da muchas pistas sobre cositas que pueden no tener significación en un paciente normal pero sí en un deportista de élite. Es una forma de prevenir con la que se puede mantener el mismo ritmo".

Desde hace algunos pocos años, las fichas federativas de mayores de 40 años exigen la inclusión de un electrocardiograma y un ecocardiograma, hasta entonces el único requisito en el fútbol europeo en este aspecto era un test de sentadillas (con el que se evaluaba la respuesta cardiaca al esfuerzo) hasta que algunos cardiólogos, entre ellos Ramón Hernández-Molina, comenzaron a denunciar la necesidad de abordar esta cuestión de manera más seria.

"La mayoría de equipos se limpian la conciencia con la UVI móvil que hay en cada partido"

"Cardiólogos en España hay unos 35.000 aproximadamente, y están acostumbrados a ver pacientes normales, no deportistas, hay muchos que no saben interpretar los casos de un deportista de élite. La mayoría de equipos se limpian la conciencia con la UVI móvil que hay en cada partido, que solo vale para actuar una vez sucede algo, pero lo que hay que hacer es evitar que pase", insiste.

La Covid, posible futura amenaza para la salud cardiovascular

El futuro de los problemas cardiovasculares también está en entredicho con los posibles efectos que puede tener el Covid sobre el rendimiento del sistema cardiovascular, algo que ya comienza a preocupar a los investigadores del mundo del fútbol como Ramón. "Yo me estoy hartando de ver problemas cardiológicos relacionados con el Covid como ictus, arritmias, infartos... Se ha demostrado que el virus afecta a la permeabilidad vascular (lo que permite que el flujo de sangre sea constante y no en flujos discontinuos facilitando el tránsito de la sangre por los vasos), lo que podría influir a corto, medio y largo plazo en los jugadores, pero aún trabajamos a ciegas con esta nueva enfermedad".