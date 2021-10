Toni Nadal y los duros métodos con los que entrenaba a Rafa para fortalecer su carácter

Rafa Nadal se ha ganado a pulso estar en la terna de los mejores de la historia: del mejor de siempre en el tenis y entre los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Sin embargo, su forma de alcanzar la fama no ha sido el de nacer con duende y aprovechar su talento, que indiscutiblemente rebosa, sino el de trabajar y trabajar, machacándose día a día para ser el mejor.

Hasta la cima del deporte le acompañó siempre su tío y entrenador Toni, que recientemente ha contado los métodos que tenía para entrenar a su sobrino en el aspecto mental. Un duro sistema para, además de formar al mejor tenista del mundo, hizo a un deportista con una fuerza psíquica envidiable.

Toni confesó haber estado "obsesionado con preparar a Rafa para la dificultad" con el objetivo de que este "aprenda a fortalecer su carácter". Una herramienta que le ha servido indudablemente para llegar al lugar en el que está ahora mismo, dejando en su trayectoria remontadas o partidos ganados "con la cabeza" en numerosas ocasiones.

Sin embargo, toda esta personalidad no se forja con un camino de rosas. "Durante años yo le hice entrenarse en pistas de malas condiciones y con bolas de malas condiciones. Algunas veces le decía que íbamos a entrenar hora y media y luego alargaba el entrenamiento indefinidamente", contó.

Además, el exentrenador de Rafa explicó que "en la vida uno debe tener metas, debe tener ilusiones y no le tiene que frustrar no conseguirlas", recordando que muchas veces no es suficiente con "el esfuerzo y la perseverancia". "Vivimos en una época en que no se enseña a conjugar el verbo aguantarse: yo me aguanto, tú te aguantas", opina.

Toni, que desde hace años transmite su conocimiento en la Academia Rafa Nadal, explica también esta especie de debilidad en la actual generación de chicos. "Yo lo veo en la academia. Muchos chicos juegan bien cuando las cosas marchan a su favor, pero cuando las cosas van mal, sale una emoción incontrolable que arruina el juego", zanjó.