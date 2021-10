Rafa Nadal elige a su 'tenista perfecto' en el circuito: "No tiene puntos débiles"

Nuevo acto de clase y deportividad de Rafa Nadal. Esta vez, para señalar al que considera como "el tenista perfecto" dentro del circuito, en una entrevista que concedió al medio japonés 'Number Web'. El de Manacor, que pasa por una nefasta temporada en la que ha acusado enormemente las lesiones, no esconde su admiración por uno de sus grandes rivales: Novak Djokovic.

Nadal se ha deshecho en elogios por el actual número 1 y, pese a ser su principal rival por ser el tenista con más Grand Slams del mundo en solitario, ha querido destacar sus cualidades tenísticas. "Aunque juegue sobre tierra, en pista dura o césped, es capaz de ganar. Este año ha sido increíblemente sólido", remarcó el de Manacor.

"Es el tenista perfecto, no tiene puntos débiles. Incluso en aquellos días donde las cosas no parecen salirle como él quiere, tienes la sensación de que terminará ganando", añadió. Prueba de ello, el último partido que enfrentó a ambos en Roland Garros en el que Djokovic se repuso de un pésimo comienzo contra el español, duelo del cual también habló Nadal en la entrevista.

"Creo que Novak fue más eficiente e inteligente que yo en aquel partido. Además, creo que estaba más fresco que yo. Quería seguir ganando en París el mayor tiempo posible, pero no pudo ser la última vez. Estoy deseando volver a Roland Garros de nuevo el año que viene", afirmó.

No obstante, el balear también quiso elogiar a la otra leyenda viva del tenis mundial, Roger Federer. "Él también es un jugador perfecto. La modernidad de su estilo de juego es asombrosa. Es muy difícil para sus rivales predecir su juego por la diversidad de maneras con las que puede luchar", destacó.

Finalmente, Nadal, que esta semana ya aseguró no saber cuándo volverá a las pistas, a vuelto a incidir en la importancia de tomarse con paciencia su recuperación. "Ya no tengo 20 años. Es importante no llevar tu cuerpo demasiado al límite para prevenir lesiones", recordó.