La participación de Djokovic en el Open de Australia, en el aire por su vacunación

Novak Djokovic todavía no tiene claro si participará en el Open de Australia del año que viene. El tenista serbio ha dejado caer que dependiendo de las restricciones que imponga la organización del torneo optará por jugar o no. Por ahora, se desconocen todas las condiciones de participación, igual que si el serbio está vacunado.

"Habrá bastantes restricciones, igual que este año, no creo que vaya a haber algo muy diferente con respecto a lo conocido", afirmó, recordando también las limitaciones que ya tuvieron el año pasado y toda la polémica que se generó alrededor de estas.

"Para un jugador profesional, estar en ese tipo de cuarentena sin posibilidad de salir del cuarto no se puede esperar que juegue a buen nivel. Aún peor es el aumento del riesgo de lesiones", añadió antes de advertir que "muchos jugadores lo pensarán bien si ir o no".

La respuesta desde Melbourne

El jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews, explicó la primera serie de medidas que piensan implementar en el Open, de acuerdo a la situación que se viva en el país. Así, explicó que esta vez no habrá cuartentena, siempre y cuando los tenistas estén vacunados. De lo contrario, si es que consiguen entrar, tendrán que estar confinados dos semanas.

"No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento", indicó. De ese modo, la condición para que Djokovic participe en el Open, teniendo en cuenta que no jugará si tiene que hacer cuarentena, es que se ponga su temida vacuna.

Al ser consultado por los medios sobre Djokovic, Andrews dijo que "al virus no le importa la clasificación o cuántos Grand Slam has ganado. Es irrelevante". Si bien Andrews no tiene competencia de visados, el jefe del gobierno regional dejó entrever en sus declaraciones que cuenta con el respaldo de Camberra.