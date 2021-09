Cronología de un fichaje frustrado: el sueño del Real Madrid y Mbappé se pospone unos meses

El Real Madrid ha cerrado el mercado de fichajes de verano de 2021 con las incorporaciones de David Alaba y Eduardo Camavinga, y las bajas de Sergio Ramos, Raphael Varane, Brahim Díaz, Martin Odegaard, Take Kubo y Álvaro Odriozola. El nombre de Kylian Mbappé no aparece en este listado, y no es porque los blancos no lo hayan intentado.

El PSG se ha convertido en una piedra imposible de mover. El emir de Catar recibió con estoicismo oferta tras oferta millonaria por un futbolista que ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere seguir en su club cuando acabe el vigente contrato. Ni una oferta de renovación millonaria, ni la posibilidad de jugar durante años junto a Messi y Neymar le convencieron para dejar de mirar a Madrid, su sueño desde niño.

Florentino Pérez se tomó esta operación como algo personal. A una semana del final del mercado de fichajes, el club blanco recibió la noticia de que Mbappé no renovaba. Indirectamente, esta fue la confirmación de que el jugador será libre para negociar con el club que desee en enero y ese no es otro que el Real Madrid.

Sin embargo, la llegada de Messi al equipo y el miedo a que le pudieran convencer para renovar obligó al Madrid a pasar a la ofensiva. Presentaron una oferta inicial de 160 millones... y obtuvieron la callada por respuesta. Estupefactos porque no se creían que el PSG ni considerase una oferta de semejante calibre por un jugador que en cuatro meses saldrá gratis, aún así subieron a 180. Misma reacción desde Francia.

Mbappé, mientras, se dedicó a lo suyo. En ningún momento mostró descontento ni hizo conato de declararse en rebeldía, sino todo lo contrario: en su primer partido como compañero de Messi, un doblete y celebración. El madridismo empezó a temer que lo que parecía hecho se complicase mucho. Mientras tanto, el director deportivo del PSG, Leonardo, intentaba capear el temporal acusando al Real Madrid de no respetarles y de intentar algo ilegal.

El lunes 30, emisarios de ambos clubes volvieron a reunirse para hablar de una última intentona... y los blancos acabaron levantándose después de recibir un nuevo 'no'.

Dos ofertas de última hora y un último intento del PSG

Como en los viejos tiempos, Florentino Pérez asumió las riendas personalmente de la operación. Junto a su mano derecha, José Ángel Sánchez, lo intentaron con otra oferta de 200 millones.

La resistencia del emir de Catar empezó a flaquear: la cifra planteada desde el primer momento fueron 220 millones, ya que querían recuperar lo pagado al Mónaco en 2017 más un poco más. El Madrid llegó a plantearse subir a los 220... mientras el PSG también movió ficha.

Viendo que habían conseguido bloquear el ataque blanco, presentaron una nueva oferta de renovación a Mbappé que volvió a rechazar. Dos años y 45 millones de euros netos por temporada, que le hubieran convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla, y dijo 'no'.

La cabezonería del PSG tiene una consecuencia directa: cuando Mbappé salga (si finalmente no se echa atrás) lo hará gratis. Al Real Madrid y a sus aficionados les toca esperar, al menos, hasta junio, ya que aunque el acuerdo se firme en enero no se incorporará hasta que acabe su actual contrato con el equipo parisino.

Sueño pospuesto

Una vez cerrado ya el mercado, Mbappé tuvo una indiscreción en redes cuando compartió un mensaje de un amigo (que luego borró). En él, le decían algo muy elocuente:

"Respeto, mi aigo, por tu profesionalidad. Reprograma tus sueños. La vida es bella y tú eres el mejor", rezaba el mensaje. Esa 'story', con la canción 'Dream On' de Aerosmith, luego desapareció a los pocos minutos.

La dernière story Instagram partagée par Kylian Mbappé. 👀 pic.twitter.com/qrFHVhZDdW — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2021

Más claro no puede ser.