Los detalles de la negociación entre el Real Madrid y PSG por Mbappé tras la oferta de 160 millones

Los 160 millones de euros puestos por el Real Madrid sobre la mesa del PSG por Kylian Mbappé han desatado todo tipo de reacciones en el fútbol mundial. La primera, la del club francés, que ha rechazado la oferta, según informan Le Parisien y TF1. A partir de ahora comienza una negociación que irá contrarreloj para el conjunto blanco, que si quiere al jugador para esta temporada debería cerrar todo antes del 31 de agosto, fecha del cierre del mercado de fichajes.

Según Le Parisien, es decir, el medio con mejor conocimiento e información de lo que sucede en el PSG, la parte que no hizo tanta gracia al club parisino fue la petición del Real Madrid de hablar y negociar con el propio Mbappé. Algo que el equipo galo no ve con buenos ojos, sobre todo después de que el jugador haya rechazado varias ofertas de lo más suculento para renovar y las haya rechazado todas. Su intención es no seguir en el PSG, pero no se lo van a poner fácil.

Sin embargo, el PSG no se ha quedado de brazos cruzados. Es de esperar que el Real Madrid haga otra oferta en breve, por lo que el club francés ya se ha puesto a tantear el mercado para tener un recambio si finalmente se marcha Mbappé. El nombre que más suena es el del brasileño (y amigo de Neymar) Richarlison.

En Francia lo que no se pasa por alto es el hecho de que la oferta de 160 millones del Real Madrid está relativamente por debajo de sus posibilidades. De hecho, L'Equipe publicó que el PSG no esperaba una oferta de ese calibre del Real Madrid, pero que si se plantearían el movimiento de mercado en el caso de hablar de una cifra alrededor de los 200 millones de euros.

Precisamente el Real Madrid ha ingresado más de 200 millones de euros en traspasos sin gastar nada en fichajes desde el verano de 2020. Además, pese a la pandemia, el club blanco ha terminado los dos últimos cursos con beneficios.