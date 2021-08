El PSG contraataca con una oferta de renovación irrechazable a Mbappé para evitar que se vaya al Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid no se producirá este verano, sino que será el próximo año... si es que el PSG no le convence antes. El conjunto parisino está dispuesto a echar el resto por su jugador, y mientras con una mano negocia con Florentino Pérez, con la otra no pierde oportunidad para intentar atar a su jugador.

Una vez bloqueada la oferta de 200 millones del conjunto blanco, han presentado una oferta de renovación a Mbappé prácticamente irrechazable: dos años más con un sueldo neto de 45 millones netos por temporada. Iba a ser el mejor pagado de la plantilla, por encima de Messi y Neymar, y aún así lo ha rechazado.

📰Le Parisien:



Mbappé ha RECHAZADO otra oferta de renovación del PSG: dos años y 45 millones netos por temporada.



Iba a ser el mejor pagado de la plantilla, pero el jugador quiere ir al Madrid



Esto era lo que el Real Madrid quería evitar a toda costa. Pese a que es un futbolista que saldrá gratis del PSG en enero, son conscientes de que en cuatro meses pueden cambiar muchas cosas y el jeque Al-Khelaifi (y el gobierno de Catar) tienen muy claro que Mbappé tiene una importancia vital para su proyecto y para el escaparate que puede suponer para el país en un año como 2022, culminado con el Mundial que van a albergar.

Sin embargo, y pese a que el Real Madrid no podría acercarse a esas cifras ni de lejos, Mbappé lo ha rechazado. No se descarta, ni mucho menos, que el PSG lo vuelva a intentar hasta el 1 de enero.