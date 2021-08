Los clubes de LaLiga aprueban el acuerdo con CVC con Real Madrid, Barça y Athletic en contra

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga celebrada este jueves con el objetivo de votar el acuerdo económico con el fondo inversor CVC ha elegido con 38 votos a favor que se lleve a cabo la propuesta por los derechos de la competición. Solo el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club y el Real Oviedo se opusieron en la votación.

El acuerdo ha terminado saliendo adelante gracias a una modificación de última hora y los cuatro clubes que han votado en contra no formarán parte de la operación con CVC. De ese modo, el fondo reducirá la cantidad aportada que correspondía a estos equipos, a "unos 2.100-2.200 millones de euros", según ha explicado el presidente Javier Tebas en rueda de prensa.

"La gestión de los derechos siguen siendo de LaLiga, no se los hemos vendido a nadie. CVC invierte 2.000 y pico millones de euros y de los beneficios que obtenga LaLiga gracias a este dinero, ellos se llevan un porcentaje. LaLiga no cede nada a CVC", ha insistido Tebas en su intervención.

Tebas carga contra sus 'negacionistas'

El máximo mandatario de LaLiga quiso señalar también un recado a los dos grandes clubes españoles, señalando que su decisión viene por la Superliga. "Al Real Madrid y al FC Barcelona no les interesa una liga potenciada, no les interesa que sus clubes se rearmen y mejoren. Han votado en contra por la Superliga, no es un problema del acuerdo con CVC", apunta.

Tebas quiso insistir en las decisiones de las directivas de no sumarse al acuerdo, aprovechando también el 'caso Messi' para darle un palo a Laporta. "Habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros y yo creo que no le venían mal. Pero tienen gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que en las últimas decisiones que están tomando se nota", añadió.

Así se fraguó el acuerdo

A la sede de la competición acudieron los representantes de los 42 clubes de Primera y Segunda División para conocer de primera mano las condiciones del pacto que pretende dar músculo económico a la Liga.

El principio de acuerdo, a la espera de la ratificación en esta citada asamblea, fue anunciado la pasada semana. El CVC inyectará 2.700 millones de euros en la Liga y una parte de esa cantidad irá a parar a los clubes.

Desde el principio, el acuerdo contó con la oposición del Real Madrid por considerarlo un "engaño" en materia económica debido a que, según el club blanco, el máximo beneficiario sería Javier de Jaime, el empresario al frente de CVC.

El club presidido por Florentino Pérez ya anunció que emprendería acciones legales contra Javier Tebas, Javier de Jaime y el propio CVC para tratar de parar el acuerdo.

A la oposición del Real Madrid se unió el FC Barcelona con Joan Laporta a la cabeza, quien explicó durante la rueda de prensa en la que expuso los motivos de la salida de Messi, que el acuerdo supone "hipotecar durante 50 años los derechos audiovisuales de los clubes", algo que no están dispuestos a hacer.