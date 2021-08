Las claves del acuerdo entre CVC y LaLiga: cantidades finales, derechos de TV, Madrid y Barça...

LaLiga ha puesto punto y final a la polémica con el acuerdo con CVC después de que la Asamblea de Clubes haya aprobado el proyecto de 'LaLiga Impulse' este jueves, por una abrumadora mayoría. Solo Athletic Club, FC Barcelona, Real Madrid y Real Oviedo votaron en contra de la propuesta y los 38 otros equipos bajo el marco del organismo.

Tras oficializar la decisión, el presidente de LaLiga compareció en rueda de prensa para aclarar todos los detalles necesarios sobre el acuerdo por el que los clubes percibirán una parte de los más 2.000 millones de euros acordados con CVC. Pero, ¿qué pasa con los cuatro "rebeldes"? ¿y con los derechos de televisión? ¿cómo influye en el límite salarial?

La base del acuerdo

En un inicio, CVC y LaLiga alcanzaron un principio de acuerdo por el cual el fondo invertía un total de 2.700 millones de euros de los que una parte se repartirían entre los 42 equipos de LaLiga y que contribuirán con la modernización del modelo de retransmisión y consumo del fútbol español. Así, se pasaría a un modelo multiproducto basado en tecnología y en capacidades digitales y analíticas y que pueda evolucionar a un modelo en el que se salte a los operadores y se consuma el contenido directamente de LaLiga.

Las cantidades

Pese a que el acuerdo inicial hablaba de unos 2.700 millones de euros de ingresos para LaLiga, que se repartirían entre clubes masculinos y femeninos, la cantidad ha quedado rebajada a "unos 2.100-2.200 millones", según el propio Tebas. Todo ello, después de confirmar que ni Real Madrid, Barça, Athletic y Oviedo votaron en contra del proyecto, restando su parte proporcional del primer acuerdo, con el mismo reparto para el resto de clubes.

Los derechos de televisión

Uno de los puntos en los que Tebas ha sido más insistente: los derechos no se ceden y siguen siendo de LaLiga. La única influencia que ha señalado el presidente que tendrá CVC será que se llevará un 10% de los beneficios -no ingresos- que generen los derechos de televisión en los próximos 50 años y el 90% restante irá para los clubes y LaLiga, como hasta ahora, a cambio de un dinero que no endeudará a los clubes.

¿Qué pasa con los cuatro "rebeldes"?

En este caso, Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Oviedo quedan al margen del dinero que ingresarán los clubes desde CVC. Por eso mismo, la cantidad que recibe LaLiga baja en unos 600 millones de euros. A Real Madrid y Barcelona le corresponderían alrededor de 250 millones, más 100 millones de los leones y unos 10 millones de los ovetenses, según fuentes.

El reparto de los clubes y del dinero

Los 2.000 millones que irán destinados a los clubes de LaLiga se repartirán en función de la proporción de los ingresos televisivos recibidos entre 20216 y 2020. Este tendrá que ser repartido de la siguiente manera: 70% a infraestructuras, 15% a liquidar deuda y el 15% restante para aumentar su límite salarial de los próximos años.

Involucrando a los ascendidos e históricos

El acuerdo con CVC, según Tebas, también tiene en cuenta a equipos que no se encuentran en este momento en LaLiga pero que en un futuro puedan estarlo. Sobre todo, beneficiará a equipos históricos que en las últimas temporadas han caído del fútbol profesional, como el Deportivo de La Coruña, a los que le corresponderían 30 millones de euros por "haber estado muchos años en el Real Decreto". Por su parte, los "nuevos" ascendidos recibirían cuatro millones de euros.