Encuentran muerta a la ciclista Olivia Podmore y se reaviva el debate sobre la salud metal de los deportistas

La ciclista neozelandesa Olivia Podmore, de 24 años, ha sido encontrada muerta en su casa. Así lo comunicó su propio hermano a través de su cuenta de Facebook, con el mensaje “Descansa en paz mi hermosa hermana y la querida hija de Phil Podmore. Estarás en nuestros corazones para siempre”.

La policía investiga las causas de la muerte de la ciclista, que en su última publicación de Instagram dejó un mensaje un tanto preocupante. “El deporte es una gran salida para muchas personas. Es una lucha, es una lucha, pero de muchas alegrías. La sensación de ganar es diferente a cualquier otra, pero cuando pierdes, cuando no eres seleccionado, cuando no calificas, cuando te lesionas, cuando no puedes cumplir con las expectativas, incluso entonces sientes una sensación como ninguna otra”. Unas palabras que pueden llevar a intuir una complicada situación mental y personal para la deportista tras perderse la cita olímpica japonesa.

La Federación Neozelandesa de Ciclismo recientemente se desmarcó con unas declaraciones en las que asegura poner especial interés en la salud mental de sus deportistas, ya que varias hipótesis hablan de un posible trastorno mental de Podmore. “En este momento para nosotros se trata de centrarnos en el bienestar de las personas que están aquí y tener que lidiar con esta pérdida”, explicó el presidente ejecutivo de la federación, Jacques Landry, en rueda de prensa. “Habrá un tiempo para que revisemos y veamos si y dónde hubiéramos tenido pasos en falso o dónde no actuamos correctamente”.

Olivia formó parte de la selección neozelandesa de los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como en diferentes campeonatos internacionales del máximo nivel, pese a no poder clasificarse para los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.