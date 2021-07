Djokovic, tras el abandono de Biles: "La presión es un privilegio, hay que aprender a lidiar con ella"

Novak Djokovic opinó sobre la retirada de Simone Biles de los Juegos Olímpicos por no encontrarse en condiciones de salud mental para afrontar las finales.

El tenista serbio, que acabó con las aspiraciones del español Alejandro Davidovich en el torneo de tenis, no comparte la decisión de la estrella estadounidense, que sucumbió a la presión.

"Siento que la presión es un privilegio y que sin ella no existiría el deporte profesional. Los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con eso, tanto dentro como fuera de la cancha", dijo, en unas declaraciones que no han tardado en encontrar detractores.

"Obviamente no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar en este evento olímpico. Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí, pero con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo, y no como algo que puede destruirme", añadió el numero uno del mundo a su reflexión.

Simone Biles se retiró de la final de gimnasia artística por equipos y renunció a la final individual tras no encontrarse en condiciones óptimas de salud mental para afrontar el reto.

La cuatro veces campeona olímpica declaró que tenía que "enfrentarse a sus demonios" y priorizó su salud: "Al final del día queremos salir de aquí a pie y no en camilla".