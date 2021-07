Pablo Carreño, el único superviviente del tenis español en los Juegos Olímpicos de Tokio

La jornada del miércoles no tuvo piedad de los tenistas españoles. Garbiñe Muguruza y Alejandro Davidovich cayeron eliminados en sus respectivos cuadros individuales, mientras que Paula Badosa tuvo que abandonar su partido por un golpe de calor, quedando fuera de la competición individual y obligando a la retirada del doble mixto que formaba con un Pablo Carreño que es el único superviviente de los nuestros en los cinco cuadros.

Carreño cumplió en su compromiso de tercera ronda contra el alemán Dominik Koepfer (7-6, 6-3) y selló su clasificación para los cuartos de final. El español se mostró muy firme tras un primer set en el que se le complicaron las cosas por momentos, pero en el que también supo reponerse y encarrilar una victoria que logró en el segundo acto.

No pudo seguir los pasos de Carreño un Davidovich que tuvo que enfrentarse a un Novak Djokovic que no tuvo miramientos. El número 1 del mundo no se vio en apuros en ningún momento y derrotó al español sin ninguna dificultad (6-3, 6-1). El serbio estuvo sublime sobre la pista y Davidovich, pese a firmar una buena actuación, no le hizo ni cosquillas.

En el apartado femenino todo fueron varapalos durante la jornada del miércoles. Empezó mal la mañana con Paula Badosa sufriendo un golpe de calor que la impidió comenzar el segundo set contra la checa Marketa Vondrousova. Después de haber perdido el primer set (6-3), la española tuvo que ser atendida por los médicos y se vio obligada a abandonar la pista en silla de ruedas y cubierta por una toalla. Una imagen desoladora para una jugadora que estaba haciendo un buen papel en Tokio.

Por su parte, Garbiñe Muguruza también quedó fuera del torneo olímpico al perder en cuartos de final contra la kazaja Yelena Rybakina en dos sets (7-5, 6-1). La española se hundió en el segundo set, después de haber peleado hasta el último momento en el primero, quedándose a un paso de la lucha por las medallas.