Kyrgios no disputará los Juegos Olímpicos y aumenta la lista de tenistas que han renunciado a Tokio 2020

El australiano Nick Kyrgios ha renunciado a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio por las restricciones que impedirán que haya público y por su estado físico, 'tocado' tras el torneo de Wimbledon.

Kyrgios, que llegó a tercera ronda de Wimbledon, pero se tuvo que retirar por una lesión en el abdominal, anunció su renuncia al torneo olímpico, el que iba a ser el primero de su carrera.

"Es una decisión que no he tomado a la ligera. Ha sido mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos y sé que puede que no tenga otra oportunidad de nuevo. Pero también sé que lo de jugar en un estadio sin público no va conmigo. Tampoco me gustaría quitarle la oportunidad de jugar a otro australiano que esté bien físicamente", dijo Kyrgios en un comunicado.

Kyrgios apenas ha competido esta temporada y desde el Abierto de Australia, disputado en febrero, sólo ha jugado en Wimbledon. Reaparecerá, si su cuerpo se lo permite, en la gira de cemento americana.

La renuncia de Kyrgios a participar en los Juegos Olímpicos se suma a la de otros nombres de peso del tenis mundial, entre los que están Rafa Nadal, Serena Williams, Roger Federer, Roberto Bautista o Dominic Thiem.