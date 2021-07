Federer enciende las alarmas sobre Tokio... y su retirada: "No he tomado una decisión sobre hacia dónde vamos"

La larga y exitosa carrera de Roger Federer se acerca cada vez más a su fin. El tenista suizo cayó el miércoles en Wimbledon, torneo con el que lleva entre ceja y ceja más de un año como objetivo número uno. Todos sus esfuerzos en el último año y medio, en el que ha pasado varias veces por quirófano para recuperarse de su lesión, estaban volcados en hacer un buen papel en Londres.

Sin embargo, con su derrota en cuartos ante el polaco Hubert Hurkacz, Federer se despidió del torneo antes de lo que seguramente esperaba y de manera inevitable, fue preguntado sobre su futuro en la rueda de prensa posterior al partido.

"Mi objetivo siempre fue, este último año y antes, tratar de jugar otro Wimbledon. Pude hacerlo este año, de lo cual estoy muy contento. Como dije, nos sentaríamos a hablar de lo que viene después cuando el torneo terminase para mí. Voy a tomarme unos días, aunque está noche ya hablaremos un poco de ello, dependiendo de cómo me sienta. Los próximos días también", respondió el suizo.

Federer también admitió "no saber" si este sería su último partido en la central del All England Club, pero una frase que dejó tranquilizó, relativamente, sobre los rumores de su retirada. "La clave es preguntaros, ¿qué tengo que hacer para estar en mejor forma y ser más competitivo?", apuntó, antes de confirmar que "el objetivo es jugar".

Las dudas sobre Tokio

De manera igual de inexacta, el tenista que en agosto cumplirá 40 años habló sobre los Juegos Olímpicos que arrancan en poco más de dos semanas en Tokio. Con la misma intención que Rafa Nadal, Federer podría optar también por tomarse un descanso y no participar en la cita olímpica para no forzar a su cuerpo y que este le regale un tiempo más de tenis.

"Me voy a tomar un par de días y sentarme a pensar. Lo siento si soy repetitivo. Dije que esperaría hasta que Wimbledon acabara y ya está acabado. Todavía no he tomado una decisión sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Espero hacer un anuncio más pronto que tarde, por supuesto, también para mí y para todos, mi familia y mi equipo, etc.", zanjó.