Una cláusula y un acuerdo común: las grandes esperanzas de Florentino Pérez para la supervivencia de la Superliga

El refranero español es sabio, y afirma que quien dice que se va es que ya se ha ido, pero también que del dicho al hecho hay mucho trecho. La Superliga se encuentra ahora mismo entre ambas frases.

Ocho de los doce clubes que se apuntaron al proyecto ya han afirmado que se borran, dos más que están en ello (Juventus y Milan) y los únicos que, a día de hoy, no han dicho 'ni mu' son Real Madrid y FC Barcelona. Así murió el proyecto de facto, pero su presidente, Florentino Pérez, no tiene tan claro que puedan irse así como sí.

Más allá de las intenciones de cada club y de los comunicados para apaciguar a las masas que se han levantado en armas (en parte por una paupérrima estrategia de comunicación de la Superliga), Pérez recordó en El Larguero que hay contratos firmados y en ellos se contemplan unas cláusulas millonarias de compensación para quienes malogren su puesta en marcha.

"Seguimos todos. Nadie ha pagado la penalización", advirtió el presidente del proyecto, aunque admitió que uno de los equipos ingleses que traicionaron a la Superliga "no tenía mucho interés" inicial aunque al final "ha firmado un contrato vinculante". "No es un movimiento asambleario", recordó, por lo que quien quiera irse, tendrá que pagar.

De cuánto es esa cifra no soltó prenda, pero se estima en millones de euros (y no pocos). "No lo voy a decir", sonrió.

Esta es un arma poderosa para el proyecto. Todos los equipos están pasando dificultades económicas serias, empezando por el FC Barcelona cuyas cuentas públicas han arrojado una situación crítica. El club blaugrana se aseguró que su entrada en la Superliga estuviese condicionada a la aprobación de los socios, lo que puede librarle de la cláusula de penalización, total o parcialmente en función de lo que hayan firmado. Por eso, cuando empezó la cascada de huidas del barco, ellos se limitaron a señalar que están estudiando "todos los escenarios".