Las mejores frases de Florentino Pérez en El Larguero: la Superliga, Tebas, Ramos, Modric, Mbappé...

Florentino Pérez acudió, esta vez sí, a los estudios de la Cadena SER para dar explicaciones sobre la Superliga y cómo ha quedado en "stand by" después de apenas 72 horas desde su creación.

La entrevista con Manu Carreño dejó claro que Pérez se siente fuerte, pese a las innumerables voces críticas que han focalizado en él el fracaso del proyecto, y advierte que ellos van a seguir luchando por este torneo, que mantiene con una idea viva y de futuro.

Además, también se refirió a la actualidad de su Real Madrid, con el destino inmediato de Sergio Ramos o Luka Modric, entre otros, amén de posibles fichajes como el ansiado Kylian Mbappé. Estas fueron algunas de sus mejores frases:

Autocrítica

"Llevamos muchos años trabajando sobre ese proyecto, y quizá no hemos sabido explicarlo. Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en la Superliga".

Amenazas contra él

"Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA y de otros presidentes de Ligas españolas, parecía orquestado. Insultos, amenazas, como si hubiéramos matado a alguien".

"Se comenzó una campaña, digamos más o menos manipulada, diciendo que no íbamos a respetar las ligas. Hay gente que tiene privilegios y no los quiere perder aun a costa de que se arruinen los clubes, y el día que se arruinen los clubes se acabaron los privilegios para todos".

La Champions no interesa hasta cuartos

"Un proyecto que consiste en plantear qué se puede hacer para luchar contra la situación económica actual del fútbol. La Liga es intocable, pero de dónde se puede sacar algo de dinero es en los partidos entre semana. El formato que hay ahora, el de la Champions, está obsoleto y viejo y sólo tiene interés a partir de los cuartos de final".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

"Yo quiero un presidente educado, y esa manera de insultar no me gustó, tienen que dar ejemplo. La UEFA hace un espectáculo que a mí me ha sorprendido, pero creo que un presidente de la UEFA tiene que ser una persona correcta, pero se comportó como si hubiéramos tirado una bomba atómica. No nos han dado la oportunidad de explicarlo porque no quieren".

La Superliga, en 'stand by'

"La Superliga está ahora en 'standby'. Se va la mitad porque estaban cansados de todo lo que se ha dicho en las últimas 24 horas. Estamos todos juntos, y el Barcelona, reflexionando sobre el proyecto. Nadie ha pagado la penalización así que estamos todos. Lo fundamental es que los partidos tengan la atención de todo el mundo y sobre todo de los jóvenes, porque los jóvenes ya no ven el fútbol".

Ricos vs. pobres

"No hemos trabajado para que los ricos sean más ricos, el Madrid es rico en trofeos. Yo no gano un duro, los presidentes de UEFA y FIFA, sí".

"Los grandes tienen un traje grande y los pequeños uno pequeño, no todos pueden ponerse el traje grande. Y la clave está en las audiencias. Si tú de 20 partidos pones diez buenos y diez regulares, igual con los regulares pierdes un 20%".

Tebas

"No voy a hablar del tema de Tebas, que hable con el juez. Yo no vivo de esto. Yo tengo una cierta credibilidad para que se sepa que después de 20 años no voy a hacer nada que perjudique al fútbol. Hay gente que se piensa que nada ha cambiado, pero todo ha cambiado".

"En las descalificaciones de Tebas no entro. El señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar sobre cómo está la industria del fútbol".

Apoyo de la afición del Real Madrid

"Los aficionados del Madrid no son tontos. Si les dices que cada semana juegan con grandes de Europa, ¿creen que van a decir que no? Los aficionados del Chelsea que se manifestaron eran 40 y si quiere le digo quién los mandó ahí".

Renovación de Modric vs. renovación de Ramos

"Con Modric llegamos a un acuerdo hace mucho tiempo, con Ramos, claramente, no estamos en la misma situación. Le quiero como si fuera mi hijo. Él sábe cómo está la situación".

Fichaje de Mbappé

"Si Mbappé no viene este año nadie se va a pegar un tiro. Si las cosas no pasan, es porque no se pueden hacer. Creo que los socios están contentos con mi trabajo".

Futuro de Zidane

"Tenemos gente joven y muy buena. Fichar a niños da resultado. De momento todos quieren estar en el Madrid. A Zidane le preguntáis lo mismo y por eso pone esas caras. Tiene contrato. Zidane es una leyenda en el Madrid y algún día se irá como una leyenda".