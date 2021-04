Valdano critica a Florentino por el fiasco de la Superliga: "No te puedes presentar en 'El Chiringuito' como un mesías"

Jorge Valdano fue una persona muy cercana a Florentino Pérez en el pasado, hasta el punto de que llegó a ser su mano derecha en el Real Madrid como director general del club.

Ahora, como comentarista en 'Onda Cero', no es tan dócil como lo era entonces y las críticas al que fue su presidente arrecian cuando vienen mal dadas. Tras el fiasco de la Superliga, que preside Pérez (de momento no se ha disuelto), el argentino analizó algunos de los fallos que cometió. El primero, de comunicación.

"No te puedes presentar en 'El Chiringuito' como un mesías subestimando al propio fútbol", dijo en 'El Transistor'. "Presentarte como el salvador del fútbol sin haber explicado exhaustivamente lo que quieres hacer a través de gente creíble y que sea capaz de tener un nivel de credibilidad para que proyecto salga adelante. Se subestimó demasiado al fútbol mismo, que es muy poderoso", insistió Valdano, que también apuntó a que la afición no tiene que cabrearse si quieren que la industria continúe. "El fútbol tiene 4.000 millones de aficionados a los que conviene tener contentos. Agnelli era el representante de 200 equipos y los traiciona... No fue algo muy decente. Algunos directivos han perdido credibilidad", criticó.

También se refirió a la charla con Gerard Piqué, que se emitió casi en paralelo a esta intervención radiofónica. "Hice una entrevista a Piqué, que maneja información exhaustiva, no le salían las cuentas tal y como habían planteado los doce de la Superliga. No sé cuánto había de dinero real o de crédito o si había información sesgada. Lo cierto es que el megaproyecto se derrumbó. Algún día el fútbol encontrará el límite", advierte.

Por último, elogió la actitud de los hinchas ingleses, que sí decidieron movilizarse para protestar por la Superliga. "Esta guerra la ha ganado el aficionado de Inglaterra porque aquí en España nadie ha movido un dedo. No se puede hacer una revolución en un producto tan popular como el fútbol sin conocer el producto y sin conocer el cliente a fondo", insistió.