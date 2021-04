El presidente del Real Madrid y uno de los máximos impulsores de la Superliga, ofreció su visión en 'El Larguero' tras el fracaso repentino de la nueva competición europea: "La Superliga no ha desaparecido, está en standby', seguró el mandatario madridista.

"¿Presidente de la Superliga? No, presidente el Real Madrid, con eso vale", comenzaba su comparecencia el mandatario madridista en su primera intervención tras la caída repentina de la competición impuelsada por 12 clubes europeos.

"Llevamos muchos años trabajando sobre ese proyecto, y quizá no hemos sabido explicarlo", añadió Florentino, con la intención de aclarar el concepto de la Superliga.

"El formato de la Champions está obsoleto"

"Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en la Superliga. Un proyecto que consiste en plantear qué se puede hacer para luchar contra la situación económica actual del fútbol. La Liga es intocable, pero de dónde se puede sacar algo de dinero es en los partidos entre semana. El formato que hay ahora, el de la Champions, está obsoleto y viejo y sólo tiene interés a partir de los cuartos de final"

"Dinero hay para todos, para que no lo pierdan los grandes y con solidaridad para el resto de equipos. De los 4.000 millones de fans del fútbol, estos 12 equipos reunimos a 2.000".

"Nunca he visto tanta agresividad"

"Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA y de otros presidentes de Ligas españolas, parecía orquestado. Insultos, amenazas, como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado el fútbol".

"Nosotros sólo queríamos salvar el fútbol, porque la gente se cree que no ha pasado nada, pero ha venido una pandemia y el Madrid, en vez de ingresar 900 millones va a ingresar sólo 600".

"Se comenzó una campaña, digamos más o menos manipulada, diciendo que no íbamos a respetar las ligas. Hay gente que tiene privilegios y no los quiere perder aun a costa de que se arruinen los clubes, y el día que se arruinen los clubes se acabaron los privilegios para todos".

Los tres equipos que faltaban para los 15 fijos y el papel de Ceferín

"Nos faltaban tres fijos y después había cinco plazas que irían en función de méritos".

"La UEFA hace un espectáculo que a mí me ha sorprendido, pero creo que un presidente de la UEFA tiene que ser una persona correcta, pero se comportó como si hubiéramos tirado una bomba atómica. No nos han dado la oportunidad de explicarlo porque no quieren".

Un proyecto en 'standby' y dinero para todos

"Si arriba hay dinero, en los digamos equipos más importantes, la pirámide va bajando y hay dinero para todos. Si aquí no juegan Nadal o Federer... para ver a Nadal con el 80, la gente no va. El fútbol se mantiene por los clubes grandes, como ha sido toda la vida".

"La Superliga está ahora en 'standby'. Se va la mitad porque estaban cansados de todo lo que se ha dicho en las últimas 24 horas. Estamos todos juntos, y el Barcelona, reflexionando sobre el proyecto. Lo fundamental es que los partidos tengan la atención de todo el mundo y sobre todo de los jóvenes, porque los jóvenes ya no ven el fútbol".

"Cuando dicen que todos somos iguales, pues yo encantado. Pero hay partidos que no los ve nadie, yo tampoco los veo, se lo digo sinceramente".

"No me siento solo"

"En ningún momento me he sentido solo, no he parado de trabajar y hoy he hablado tres veces con Agnelli, no es verdad que la Juventus se haya salido del proyecto".

Granes vs Modestos

"Los que queremos el fútbol hemos trabajado para ver qué podemos hacer y salvar la situación. Estamos abiertos a otras propuestas, pero el dinero sale de los enfrentamientos grandes. Es otra vez el ejemplo de partidos entre Federer y Nadal, ese ejemplo todo el mundo lo entiende".

"Los grandes tienen un traje grande y los pequeños uno pequeño, no todos pueden ponerse el traje grande. Y la clave está en las audiencias. Si tú de 20 partidos pones diez buenos y diez regulares, igual con los regulares pierdes un 20%".

"No nos han dejado ni 24 horas"

"Laporta iba a hablar, pero no nos han dejado ni 24 horas, han salido con toda la batería organizada. Nos hemos encontrado con unas formas que dices "pero bueno, ¿esto qué es?".

"Del contrato uno no se puede salir así como así, son contratos vinculantes".

"No hemos trabajado para que los ricos sean más ricos, el Madrid es rico en trofeos. Yo no gano un duro, los presidentes de UEFA y FIFA, sí".

"Teníamos preparado hablar cada uno desde nuestro sitio, pero al día siguiente nos mataron con una agresividad terrible".

"Sin la Superliga eso de "ahora voy a por este fichaje o a por este otro" no existirá. Si el dinero no fluye, si un club modesto no vende un jugador, lo va a pasar muy mal. Los derechos de televisión irán bajando, hay que buscar una solución".