Acusan a Lance Armstrong de usar bicicleta con motor en el Tour de Francia: "No fue la EPO lo que marcó la diferencia"

Parece que las trampas de Lance Armstrong podrían ir más allá del doping. Ahora acusan al ganador de siete Tour de Francia, de los que fue desposeído por dopaje, de utilizar motores en las bicicletas que utilizaba en la ronda gala.

Jean-Pierre Verdy, antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa entre 2006 y 2015, ha sido quien ha levantado la liebre en su libro Ma guerre contre las tricheurs. “Lance Armstrong es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía atacar a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero creo que tenía un motor en la bicicleta”, escribe Verdy.

“Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamé a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo fue posible su rendimiento, incluso con EPO. Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sin embargo, eran personas del medio, quienes conocían bien la carrera. No fue la EPO la que marcó la diferencia”.

No hubiera sido el primer ciclista al que se acusa de colocar un motor escondido a una bicicleta de competición, como tampoco sería el primero al que cazan usándolo y es castigado. Nombres como Sylvain Chavanel o Tom Skujins están ligados a esta trampa, sin olvidar a Chris Froome, de quién hay varios vídeos en Internet.