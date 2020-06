Lance Armstrong se burla de Carlos Sastre en su documental: "Si él ha ganado el Tour, yo puedo volver y ganar"

Lance Armstrong se está despachando a gusto en la serie documental que, cada semana, está emitiendo ESPN. El exciclista estadounidense se tomó en serio contar su verdad sobre los hechos que le elevaron a los altares y que después le acabaron tirando, por doparse de manera sistemática.

El último foco de sus insultos ha sido el español Carlos Sastre. El madrileño recibe las burlas de Armstrong a colación del Tour de Francia que ganó en 2008, en el periodo en el que el texano no estaba en el pelotón.

Sus palabras no son nuevas, ya que en el pasado había menospreciado el éxito de Sastre en la ronda gala, pero ahora han vuelto a salir a la luz, lo que da buena muestra de que Armstrong no se arrepiente, ni mucho menos. "Ví el Tour... y Carlos Sastre ganó. Carlos Sastre. Es decir: Dios mío. ¿Carlos Sastre? (Risa) Yo estaba sentado viéndole y pensé que no era un campeón digno de ese evento. Si él pudo ganar, yo podía volver y ganar", dice ante las cámaras.

Tout le cynisme d’Armstrong en un extrait. Sur ce qui l’a motivé à revenir en 2009 : « Oh my God, Carlos Sastre ?!» #LANCEpic.twitter.com/YUIaemtpq0 — Téo Barbey-Duquil (@TeoBarbey) June 1, 2020

No es la primera vez que Armstrong dice públicamente esto de Sastre. De hecho, ambos parecían haberlo resuelto en el Tour de 2009, cuando el americano volvió a las pistas tras el parón de tres años. El ciclista español le pidió respeto, pero no entró en polémica: "Es su punto de vista". Ahí quedó la cosa... hasta ahora.

El documental 'Lance' está sirviendo para que Armstrong se despache contra rivales y compañeros. Floyd Landis, que compitió al lado del despojado de siete Tours por tramposo, también recibió su cuota de insultos en otro capítulo: "Lo que importa es cómo te las arreglas para vivir con eso (positivos por dopaje). ¿Puedes dormir por la noche? En mi caso, sí. Podría ser peor, podría ser Floyd Landis y despertarme cada mañana sintiéndome como una mierda. No lo creo, lo sé".