Real Madrid VS Liverpool, un pasado glorioso y un presente apurado se miden hoy en cuartos de la Champions

Hacía casi tres años que sus caminos no se cruzaban, desde aquella noche del 26 de mayo de 2018, cuando el Real Madrid celebraba dichoso su tercera Champions consecutiva, ignorante aún de que el Titanic hacía aguas y una época llegaba a su fin: se fue Cristiano, se marchó Zidane. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Enfrente lloraba el Liverpool, condenado por la maldita noche de Karius. Solo un año después, tocó reír a los de Klopp.

Y tres años después, vuelven a encontrarse los dos transatlánticos: 19 Copas de Europa en sus bodegas y una temporada con viaje de ida y vuelta al diván. El partido de ida de los cuartos de la Champions mide hoy en Valdebebas a dos equipos que hace siete días estaban muy mal y que hace tres... pues mucho mejor. Cosas del fútbol, ríes y lloras casi en el mismo gesto.

Por partes. El Real Madrid, llega al choque desconfiado: necesita comprobar si su vestido de gala para las fiestas de andar por casa también le sienta bien cuando desfila por Europa. El pentágono Courtois-Modric-Kroos-Asensio-Benzema ofrece optimismo para el envite y Zidane es el primero que no duda en absoluto de las prestaciones de los suyos: «Creo que sí se ha infravalorado al equipo. Nos merecemos confianza. Este equipo da la vuelta a todo lo que se pueda decir». El galo, por cierto, deja fuera de la convocatoria a Hazard. Prohibido arriesgar más con el belga, piensa Zidane, entrenador y psicólogo: «He hablado con él para que esté más tranquilo. Lo importante es que se recupere».

Posibles alineaciones del partido entre Real Madrid y Liverpool Carlos Gamez

El mayor problema del equipo madridista estará en la zaga, donde no habrá reencuentro entre Ramos y Salah y sus respectivos hombros, enemigos para siempre. En lugar del sevillano formará Nacho, máxima efectividad y que ayer fue ambiguo al responder sobre su continuidad: «Que el Madrid renueve a Ramos, que fiche un central, que fiche dos son decisiones que influyen en mi futuro... Es normal, todo afecta. Yo miraré y luego analizaré y hablaré con mi club y mi familia».

El Liverpool, luchando por puestos Champions

Frente al espejo madridista se sitúa un Liverpool en parecidas circunstancias: una temporada subido en la montaña rusa que le ha degradado a luchar por meterse en la Champions –ahora es sexto–, ausencias trascendentales en su defensa (Virgil Van Dijk y Joel Matip) y una última victoria de fin de semana que ha devuelto la sonrisa a Klopp, que prefiere el papel de víctima: «Tenemos que perseguir al Madrid, están en un gran momento, saben cómo ganar la Champions y es un equipo muy bueno».

Al técnico alemán, como no, le preguntaron por aquella noche de mayo en Kiev: «Claro que me acuerdo de ese partido. Lo dije entonces y lo dije ahora. No habría invitado a Ramos por mi cumpleaños pero ahora me lo volvería a pensar». Hoy no podrá darle la invitación.