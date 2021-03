Los señalados por Eufemiano Fuentes en 'Lo de Évole': Fermín Cacho, Jaime Lissavetzky, la Real Sociedad...

Eufemiano Fuentes lleva años insinuando una práctica de dopaje masiva en España durante los años 80 y 90 de la que él mismo participó, aunque casi nunca ha dado nombres concretos.

Por eso, su entrevista con Jordi Évole ha levantado tanta polvareda, ya que sí señaló nombres concretos. Sobre todos ellos, el de Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona'92 y subcampeón en Atlanta'96 de 1.500 metros. El mediofondista fue señalado no sólo por haber sido tratado "con lo habitual" en esos años, sino también por acercarse a Fuentes en 2008 y que volviera a trabajar para el deporte español.

No fue el único nombre que salió a la palestra.

Fermín Cacho y Jaime Lissavetzky: el PSOE le hizo caer

El gran titular de la entrevista. "Tendría que romper un secreto profesional. Voy a hablar abiertamente, pero no voy a dar nombres que no di hace 15 años ni en la Operación Puerto", intentó regatear, hasta que dijo nombres. "¿Había medallistas? Sí había", y Évole le dijo algunos: ¿Daniel Plaza (marcha)? "No". ¿Antonio Peñalver (decatlón)? "No". ¿Javier García Chico (Pértiga) "Digamos que no". ¿Fermín Cacho (1500)? "Si te digo que no me acuerdo, no me vas a creer".

Sin llegar a confirmarlo explícitamente, algo que podría provocarle problemas judiciales, "blanco y en botella" fue la respuesta de Eufemiano. Según el doctor, le trató con "lo habitual en la época: testosterona, aminoácidos... Hablamos de hace casi 30 años, tengo que revisar mi agenda".

- ¿Llevó a medallistas de Barcelona 92?

- Sí

- ¿Fermín Cacho, 1500?

- *Audio on* 👇#LoDeEufemiano pic.twitter.com/5sWOQx6jjC — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

No le apuntó sólo por eso, sino por ser intermediario en un acercamiento del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Un año antes del estallido de la Operacion Puerto recibí una propuesta para volver a la federación (de atletismo) para preparar a equipos para los Juegos de Pekín 2008. Esa avanzadilla la hace una persona del PSOE cercana a Jaime Lissavetzky. Esa persona era Fermín Cacho. Querían que preparara al equipo olímpico, pero sobre la marcha le contesto que no".

Lissavetzky era secretario de Estado para el Deporte en esa época, y la Operación Puerto se produjo bajo su estadía en el CSD. Le culpa a él de su caída.

Acercamiento al Barça, las cuentas de la Real y misterio sobre el Madrid

Oficialmente, Eufemiano Fuentes trabajó para tres equipos de fútbol: la UD Las Palmas, la Universidad de Las Palmas y el Elche. Sin embargo, extraoficialmente lo hizo para otros e incluso fue tanteado por grandes como el FC Barcelona.

"Hubo uno que me hubiera gustado trabajar con ellos. Hubo conversaciones pero por cuestiones familiares y tal no firmamos. Ese equipo es el Barça", afirmó. "Otros equipos he hablado con ellos, pero no me autorizan a dar los nombres", acusó. Más concreto fue con sus tratos con la Real Sociedad, especialmente la de la temporada 2002/2003 que acabó subcampeona de Liga.

"Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero les asesoré de alguna forma. Quiero creer que puse mi granito de arena en el éxito de esa temporada", afirmó. Preguntado por Évole por los pagos de 60.000 euros que aparecen en el sumario de la Operación Puerto, Fuentes confirma que esa es su letra. Esos pagos también están firmados por el entonces presidente realista, José Luis Astiazarán, que posteriormente fue presidente de LaLiga.

Cuestionado sobre el Real Madrid, Fuentes se puso a hacer requiebros argumentales para evitar decir claramente si trabajó con ellos o no, levantando otra vez el velo de la duda.

La pregunta es clara:

¿Asesoró usted al Real Madrid?



La respuesta, sacaría un 10 en algún ejercicio de acrobacia. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/XRydQ7gfDS — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

"No te voy a contestar a esa pregunta", fue la respuesta de Fuentes a Évole, tras unos segundos de teatral silencio, sobre si asesoró a los médicos del Real Madrid. "No quiere decir que sí. Tuve que declarar en un juicio y tuve que decir que no", afirmó al respecto.

La réplica del periodista fue preguntarle sobre quién podría hablar al respecto de ese asunto, y tras beber agua y aparentar nerviosismo, apunta a "Alfonsito", referido al doctor Alfonso del Corral, antiguo jefe de los servicios médicos del club madridista.

"A un médico ofendido por haber sido vinculado conmigo no le puedes preguntar, ¿no? ¿Quién más fue testigo de eso? De eso que yo he dicho que no ocurrió...", dejó en el aire Fuentes, de nuevo diciendo sin decir porque ya sabe lo que es ir a juicio por acusar sin pruebas de actuaciones ilícitas al club blanco. "Me has pillado por idiota", se rió, nervioso.