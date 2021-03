Eufemiano Fuentes dice en 'Lo de Évole' que trató a Fermín Cacho en Barcelona 92: "Testosterona, aminoácidos..."

Eufemiano Fuentes fue entrevistado por Jordi Évole, aprovechando que ahora se jubila, y aunque no ha dado muchos nombres y en ningún caso se ha arriesgado a decir textualmente que les suministró productos dopantes, sí dejó algunos nombres.

"Querían que mis deportistas compitan en igualdad de condiciones. Es hipócrita: yo quiero igualdad, pero no quiero positivos. Haz lo que tengas que hacer", acusó directamente a las federaciones. En concreto, a la de Atletismo, que era con quien trabajó hasta 1988. "Más que fármacos eran sueros que retrasaba la fatiga. ¿La federación estaba al corriente? Sí", destacó. Aunque él negó que él dopara, sí aseguró que había dado la cara por otro médico "en la comisión que sí estaba dopando y yo di la cara por él".

Médico de "algunos atletas" en Barcelona 92

Aunque no fue médico oficial del Comité Olímpico, Eufemiano asegura que sí trató a algunos, "como de una docena, igual quince" de Barcelona'92 que fueron a buscarle. "Los Juegos se planifican por ciclos. Te preparas durante cuatro años para estar bien un día, una semana o un mes. Lo pagaban los atletas. Con algunos habré quedado, recuerdo dos veces. Dejando a mi mujer aparte (Cristina Pérez, especialista en 400 metros vallas), claro. A uno le vi en una cafetería y a otro en la grada del estadio olímpico. La Federación, desde que cambió de presidente en el 89, me vetó", asegura.

Évole le empieza a tirar de la lengua y le pregunta por nombres concretos: "Tendría que romper un secreto profesional. Voy a hablar abiertamente, pero no voy a dar nombres que no di hace 15 años ni en la Operación Puerto", intentó regatear, hasta que dijo nombres. "¿Había medallistas? Sí había", y Évole le dijo algunos: ¿Daniel Plaza (marcha)? "No". ¿Antonio Peñalver (decatlón)? "No". ¿Javier García Chico (Pértiga) "Digamos que no".

En ese momento, soltó la 'bomba': ¿Fermín Cacho (1500)? "Si te digo que no me acuerdo, no me vas a creer". Cuando le preguntó Évole si sí o si no, "blanco y en botella" fue la respuesta de Eufemiano. Según el doctor, le trató con "lo habitual en la época: testosterona, aminoácidos... Hablamos de hace casi 30 años, tengo que revisar mi agenda".

- ¿Llevó a medallistas de Barcelona 92?

- Sí

- ¿Fermín Cacho, 1500?

- *Audio on* 👇#LoDeEufemiano pic.twitter.com/5sWOQx6jjC — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

Sin decir nombres más nombres concretos, Eufemiano aseguró que si hablara más y dijera nombres sobre Barcelona'92 sí podría perjudicar mucho al deporte español.

Conforme avanzó la conversación, Fuentes aseguró que una persona cercana al PSOE y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte entonces. Y, de nuevo, fue Fermín Cacho el que se acercó a él.

Fútbol y dopaje: Eufemiano quiso trabajar con el Barça

Tras dar vueltas sobre si dopaba o no ("yo usaba sustancias que en ese momento no eran dopaje. Me adelantaba"), y repasar sucintamente su paso por el ciclismo, entró al fútbol.

Tras confirmar los equipos en los que oficialmente participó, aseguró que hubo otros que no puede decir. "Hubo uno que me hubiera gustado trabajar con ellos, pero por cuestiones familiares y tal no firmamos. Ese equipo es el Barça", aseguró.

Otros equipos con los que trabajó le pagaron, pero no a él directamente, sino a través de testaferros. "Igual es una burrada, pero yo creo que unos 10 millones me pagaban. Me pagaban por las reuniones, eran 6.000 u 8.000 euros por reunión con el mismo equipo", destacó. Con el presidente de la Real Sociedad de entonces, José Luis Astiazarán, tuvo relación mediante pagos que le sacó Évole. "¿El rendimiento de aquella temporada de la Real tuvo que ver? Quiero pensar que sí. No lo puedo afirmar", aseguró.

Évole le empezó a preguntar por otros equipos. Del Valencia sí lo negó, pero cuando le cuestionó sobre el Real Madrid "no te lo voy a contestar" fue su respuesta. "No quiere decir que sí. Tuve que declarar en un juicio y tuve que decir que no", dejó en el aire.