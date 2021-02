La bici asturiana de más de 6.000 euros con la que Fernando Alonso se prepara para su vuelta a la Fórmula 1

Fernando Alonso muchas veces ha señalado que si no hubiera sido piloto de automovilismo, se hubiera dedicado al ciclismo. El ovetense es un apasionado de la bici, hasta el punto de que no entiende su incansable preparación física si no es con una.

En todos los equipos y categorías en las que ha estado se ha garantizado poder llevarse una bici con la que entrenarse o hacer salidas. Aficionado sobre todo a las tiradas largas por carretera, tanto si está en Asturias como en Suiza o en Italia donde vive no es extraño cruzarse con él por la carretera. Incluso se lo ha planteado desde el punto de vista profesional, con un proyecto de equipo ciclista que puede volver a resurgir en breve.

En los últimos tiempos, la 'compañera' de Alonso comparte con él orígenes asturianos. Uno de los patrocinadores que apoyan al bicampeón del mundo de Fórmula 1 es MMR Bikes ("Machines Made for Racing"), un fabricante de bicicletas cuya sede se encuentra en Avilés. Poco a poco han ido expandiendo su mercado aunque, si bien no están aún en la punta de lanza, sí cuentan con productos más que aceptables de gama alta que hacen las delicias de apasionados de la bici como Alonso.

En concreto el modelo que lleva Alonso es una MMR Adrenaline SL. Para el mercado de las bicicletas de alta competición no es de las más altas prestaciones, pero ni mucho menos está al alcance de todos los bolsillos: su precio es de 6.299 euros. Fabricada en fibra de carbono y aluminio en monocasco, "combina fibras de ultra alto módulo y módulo intermedio para lograr un equilibrio perfecto entre ligereza extrema, rigidez y absorción" según explica el propio fabricante.

Con esta bici, por ejemplo, Alonso es capaz de hacer jornadas largas como los más de 200 kilómetros que realizó hasta el monasterio de Covadonga nada más acabar el primer confinamiento.