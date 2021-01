Jesé se entrena en solitario para convencer a algún equipo de que le fiche

La prometedora carrera futbolística de Jesé Rodríguez ha caído en picado por culpa de su comportamiento extradeportivo. Sus constantes líos con mujeres le han hecho convertirse en foco de la prensa de corazón, lo que a su vez ha repercutido en su rendimiento en el campo.

El PSG se cansó de seguir esperando a que explotara el otrora jugador del Real Madrid y le despidió, con su aparición en 'La Casa Fuerte' como la gota (y excusa) que colmó el vaso.

Desde entonces, Jesé ha ido buscándose la vida. Entre su vuelta a la música (que nadie pidió) y sin dejar de lado las polémicas con sus parejas y exparejas, con Aurah Ruiz a la cabeza, el anteriormente conocido como 'El Bichito' (porque iba a ser el heredero de Cristiano Ronaldo) intenta mantenerse en forma.

Así lo muestra en sus redes sociales, donde va compartiendo fotos y vídeos entrenándose en un campo de fútbol. El objetivo, además de seguir en buen estado físico, es convencer a algún equipo de que le fiche y demostrar que aún puede seguir siendo futbolista durante unos años.

Jesé tiene 27 años y está en el pico de edad de un futbolista de élite. Con experiencia en clubes como los citados Real Madrid o PSG, también ha militado en el Betis o el Sporting de Lisboa, donde sin embargo no acabó de brillar. A la desesperada por no convertirse en otro juguete roto (si es que no lo es ya), el grancanario busca una oportunidad de redención.