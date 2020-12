La UEFA abre expediente al cuarto árbitro del PSG - Basaksehir y este se defiende: "Quien me conoce sabe que no soy racista"

La UEFA ha abierto un expediente disciplinario para estudiar lo sucedido en el PSG - Basaksehir, que acabó con la prematura suspensión por las palabras presuntamente racistas del cuarto árbitro, Sebastian Coltescu.

El organismo europeo va a abrir una investigación al colegiado, que se expone ahora a una sanción muy seria que puede llevar, si se demuestra que no es la primera vez que lo hace, a una exclusión definitiva del arbitraje internacional.

"De acuerdo con el Artículo 31 (4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina para llevar a cabo una investigación disciplinaria sobre el incidente y los eventos que llevaron a la suspensión del partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain e Istanbul. Basaksehir FK", destacan desde la UEFA en un comunicado.

Coltescu afirma que se le malinterpretó. Al igual que explicó durante el suceso, él no llamó "negro" a un jugador pero no en el sentido racista, sino en el de "persona negra".

Esta explicación, un tanto peregrina, la ha apoyado en que nunca le han acusado de ser xenófobo en sus años de arbitraje. "Sólo trato de ser buena persona. No voy a leer nada de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Al menos, eso espero", se ha defendido de manera muy escueta en el medio de su país ProSport.