De mancuernas a 'smartwatches', todo lo que necesitas para ponerte en forma está entre las ofertas de Amazon

Con la llegada del nuevo curso (y la previsión de los propósitos del próximo 2021), son pocos los que no se han propuesto reanudar la vida deportiva... ¡y mantenerla! Salir a correr con asiduidad, no faltar a las clases del gim o apuntarse a alguna de las actividades de moda, como el yoga, son solo algunos de los primeros pasos que da la mayoría y, la realidad, es que son los acertados: ¡hay que motivarse para cogerle gusto al ejercicio y asegurarse, así, que no hay abandonos prematuros! Claro que, para lograrlo, además de las buenas intenciones, hay que contar con una buena play list (y unos auriculares inalámbricos) y con un equipación completa que nos sirva para hacer deporte dentro y fuera de casa con comodidad y seguridad.

Una inversión inicial necesaria que, sin embargo, si aprovechas para hacerla entre los días 13 y 14 de octubre te saldrá mucho mejor de precio. Y es que, con motivo del Prime Day de Amazon, se pueden encontrar muchos productos deportivos rebajados y a precios muy competitivos. Una selección variada apta para todos los gustos y edades que, sin duda, se van a convertir en la mejor opción para renovar nuestro equipamiento y afrontar la última mitad del año con el mejor espíritu deportivo. ¿Quieres descubrirlos? ¡Pues sigue leyendo!

Dinos qué necesitas... ¡y te diremos qué ofertas tiene en el Prime Day!

- Ropa fitness. Para poder cumplir con nuestros objetivos deportivos, debemos contar con una ropa adecuada, que sea cómoda y transpirable para permitirnos terminar cada sesión de entrenamiento. Así, entre las ofertas de Amazon puedes encontrar mallas, sudaderas y hasta bolsas para llevar todas nuestras pertenencias.

- Para hacer deporte en casa. Aunque el deporte al aire o en el gimnasio tiene sus alicientes, poderlo practicar en casa es la opción más cómoda y efectiva para aquellos que, por motivos de conciliación, deben estar al frente de su hogar el mayor tiempo posible. Por ello, tener a mano bandas de resistencia para hacer sentadillas y lounges, un set para marcar el six pack y hacer un buen entrenamiento abdominal o una máquina de pedaleo compatible con el sofá para ejercitar las piernas mientras vemos la televisión son algunas de ellas. ¿Lo mejor? ¡Todas están sujetas a buenas rebajas en Amazon!

- Para los que practican disciplinas... ¡fuera de casa! Para los amantes del trekking o de los deportes acuáticos, Amazon también tiene rebajas gracias al Prime Day. Gafas de bucear,chaquetas deportivas y mochilas de hidratación. Además, podemos encontrar el catálogo de productos de diferentes marcas especializadas como Buff, Under Amour, Puma, Salomon o Columbia, entre muchas otras.

- El smartwatch, que no falte. Si hay un complemento deportivo que no para de ganar adeptos, ese es el reloj inteligente. Capaz de medir nuestras constantes, marcar rutas y enviar informes personalizados de los kilómetros realizados o las calorías quemadas, estos gadgets son de gran ayuda para mejorar y potenciar el ejercicio. Dado su éxito, son muchas las marcas que los comercializan, pero no todas están incluidas en el Prime Day. ¿Has oído hablar de Fitbit,Polar y Suunto? Son cuatro de las disponibles en su catálogo con grandes descuentos que aseguran una compra con gran relación calidad precio.

- Para recordar siempre nuestras aventuras. Las cámaras de acción son las grandes compañeras de los deportistas que buscan tener un recuerdo de la adrenalina que sintieron al descender por una montaña nevada, al sumergirse en el fondo del mar o al andar por un bosque que quita el hipo. En el Prime Day podemos encontrar hasta un 35% de descuento en cámaras de acción, incluso algunas que incluyen un completo kit de accesorios.

