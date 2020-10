Las mejores ofertas del Prime Day 2020

El Prime Day se ha convertido en uno de los eventos de compras on line más importantes a nivel global con ofertas y descuentos en todo tipo de productos, tanto de grandes marcas como de pequeñas empresas. Los clientes de Amazon Prime son los afortunados que pueden disfrutar de precios exclusivos de los productos más destacados de la plataforma.

Este año, el Amazon Prime Day 2020 ha comenzado en la medianoche del 12 al 13 de octubre y durará hasta el final del día 14, y desde 20Minutos hemos hecho una selección de las ofertas más destacadas para que tengas acceso a los mejores precios y descuentos de este año.

Las mejores ofertas del Prime Day:

Ordenador Lenovo IdeaPad 3

Un ordenador portátil de 15.6 pulgadas con FullHD. El procesador es Intel Core i5-1035G1 y memoria RAM de 8GB (4GB Soldered DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666), pero lo mejor es que lo puedes conseguir por solo 529 euros y ahorrar 70 euros.

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad3 Amazon

Cecotec Robot Aspirador Conga

Si buscas un robot aspiradora vertical te hemos dejado las mejores ofertas del Prime Day en esta selección, pero si lo que quieres es un robot aspirador de suelo para dejarle trabajando mientras tú no estás en casa, no puedes perderte este chollo de Cecotec. La Conga tiene tecnología 4 in 1 con tanque mixto. El robot puede aspirar, barrer y pasar la mopa o fregar a la vez. Todo por 180 euros menos gracias al Prime Day.

Cecotec Robot Aspirador Conga 5490 Amazon

Patinete y Smartphone Xiaomi Mi 10T

Un increíble pack de lanzamiento que incluye Smartphone Mi 10T Pro 8GB+128GB y Scooter Mi Essential por 599 euros, por lo que consigues ahorrar 299 euros. Una oferta para aprovechar antes de que se agote el stock.

Patinete y Smartphone Xiaomi Mi 10T Pro Amazon

Xiaomi Mi Note 10 4G

El móvil que necesitabas: con una pantalla de 6.47 pulgadas y resolución de 1080 x 2340 pixels. Además, para hacer fotos increíbles, una cámara penta. Esto costaba antes 549 euros pero hoy, si eres socio de Amazon Prime, puedes conseguirlo por 299 y aprovechar el 46% de descuento que tiene en el Prime Day.

Xiaomi Mi Note 10 4G Amazon

Sega Megadrive Mini

Solo hoy puedes conseguir la réplica en Miniatura de la SEGA Mega Drive con 42 juegos legendarios por 65,46 euros. ¿Vas a perder la oportunidad?

Sega Megadrive Mini Amazon

