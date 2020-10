El Satisfyer más vendido de Amazon puede ser tuyo, durante las próximas horas, por menos de 19 euros

A estas alturas, las presentaciones con el Satisfyer no son necesarias. El succionador de clítoris más famoso de la red (lo que no significa que sea el único) ha conseguido viralizarse… hasta el punto de convertirse en uno de los regalos favoritos llegadas las Navidades, San Valentín y, por supuesto, cuando llega la hora de tachar productos de la wish list del Amazon Prime Day. Una ocasión perfecta para descubrir las virtudes de las que todo el mundo habla y darle una oportunidad a un precio exclusivo que, sin embargo, solo estará activo hasta fin del stock.

Y es que, durante los días 13 y 14 de octubre, este producto (y otros tantos), pueden disfrutarse a precios muy (muy) buenos que van a lograr que, todo aquellos que llevaban tiempo dudando si hacerse con él, puedan recibirlo en casa con una oferta del 28%. ¿Nuestra recomendación? ¡Corre, que van que vuelan!

El Satisfyer Pro 2 Next Generation. Amazon

Cómo es el Satisfyer Pro 2

Si la primera generación de este juguete sexual ya fue una auténtica revelación para muchos, esta revisión se ha convertido en la favorita de los usuarios de Amazon, por su puesta por la innovación y la última tecnología. ¿El objetivo? Lograr la estimulación de una forma indirecta y en diferentes intensidades del clítoris –o los pezones, uso menos extendido–. Lo consigue gracias a la generación de ondas de vibración y las transmite a través de una ventosa ovalada y de diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, asegurando una "experiencia culminante", tal y como aseguran desde la marca, que ya ha cautivado a numerosos usuarios.

Cabe destacar que, además de ser muy silencioso y discreto (tiene un aspecto muy poco explícito), se maneja sin esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite disfrutarlo a gusto del consumidor. Además, destierra aquello de que su uso es exclusivo para mujeres. No solo lo puedes utilizar en pareja, tal y como destacan desde Amazon, también ellos pueden encontrar usos interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico y ha ayudado a demostrar que la masturbación femenina tiene que dejar de ser un tabú.

