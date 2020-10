Un patinete eléctrico, ahora, rebajado: tres características que lo convierten en un chollo

Aunque en un principio fueron objeto de debate, los patinetes eléctricos no han tardado en hacerse con las calles del país. Ideales para desplazarse por la ciudad de manera ecológica y la mejor opción para evitar la temida búsqueda de aparcamiento, estos gadgets se han convertido en la solución de muchos para ir, de un lado a otro, en el menor tiempo posible y sin complicaciones. Tal es el éxito alcanzado, que no es de extrañar que hayan conseguido hacer un hueco en la wish list del Black Friday, las navidades... ¡o el Prime Day! Que, por si no lo sabías, comienza hoy y, durante dos días, acercará a todos los usuarios que ya pertenecen al club de Amazon ofertas muy (pero que muy) suculentas.

Así, entre los descuentos que este 13 y el 14 de octubre se encontrarán en el catálogo del gigante de las compras online(además de poder disfrutar de alguno de los muchos bonus disponibles en Prime), no ha sido difícil dar con un modelo entre algunos de los productos que dan forma a su sección de movilidad urbana. Un modelo avalado por una marca de confianza que, además, disfruta de un descuento importante que rebaja su precio casi hasta la mitad.

Con una rebaja del 20%, el patinete eléctrico de Mtricscoto es, sin duda, una buena opción para aquellos que quieren sumarse a la revolución verde sin gastarse más dinero del necesario. Eso sí, antes de decidirse por su compra, convienen conocer las tres características que, más allá del precio final, lo convierte en uno de los chollos del Amazon Prime Day. ¿Listo para descubrirlas?

El patinete eléctrico, de Mtricscoto. Amazon

Tres características por las que no puedes dejarlo pasar

Motor de lto rendimiento, para llegar donde quieras. Entre los puntos fuertes de este patinete eléctrico destaca, además del sistema de doble frenado para asegurar, en todo momento, la mayor seguridad, tiene una potencia de 250 vatios capaz de alcanza una velocidad máxima de 25 km/h.

Entre los puntos fuertes de este patinete eléctrico destaca, además del sistema de doble frenado para asegurar, en todo momento, la mayor seguridad, tiene una potencia de 250 vatios capaz de alcanza una velocidad máxima de 25 km/h. Un desplazamiento seguro . Este dispositivo cuenta con un potente sistema de frenos que nos permite realizar desplazamientos con total seguridad. Además, incorpora luces traseras LED para que el resto de conductores pueda vernos.

. Este dispositivo cuenta con un potente sistema de frenos que nos permite realizar desplazamientos con total seguridad. Además, incorpora luces traseras LED para que el resto de conductores pueda vernos. Un patinete que se adapta a ti. Su diseño ultraligero de 12,5 kilos nos permite llevarlo a cualquier lugar y, además, es totalmente plegable.

