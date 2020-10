Alexa, Sony, Samsung, Apple... Última llamada para disfrutar de las mejores ofertas en tecnología del Prime Day 2020

Últimas horas para disfrutar de los mejores descuentos del Amazon Prime Day 2020 en millones de artículos, que arrancó el pasado martes 13 de octubre y finalizará hoy, a las 23.59. Una gran oportunidad para hacerte con ese artículo que llevabas tiempo buscando por un precio menor, para descubrir nuevos, ahorrar en productos del hogar o incluso, para los más previsores, para empezar a tachar de la lista navideña regalos a precio de chollo.

Si lo que estás buscando se encuentra en la pestaña de electrónica (Sony, Alexa, Xiaomi, Apple, Samsung, etc.), estás en el lugar correcto: esto es un recopilatorio de las mejores ofertas en tecnología del Amazon Prime Day 2020.

Smart TV Samsung Crystal UHD TU8005

¿Pensando en pasarte a una televisión inteligente? Esta Smart TV Samsung Crystal UHD TU8005 es una de las grandes ofertas del Prime Day en televisores. La razón: puedes tener en casa todas sus prestaciones (tecnología de sonido inteligente, asistentes de voz integrados, ambient mode que se mimetiza con tu decoración, tap view, procesador Crystal 4K y HDR10+, que aumenta la calidad de la imagen y el brillo del televisor...) por 141,28 euros menos de lo habitual. ¿Es o no es un chollo?

Smart TV Samsung Crystal UHD TU8005. Amazon

Altavoz inteligente Echo Dot (3ª generación)

Si quieres poner a Alexa en cualquier habitación, el altavoz inteligente Echo Dot (3ªgeneración) es uno de sus diseños más prácticos y compactos. ¿Lo mejor de todo? Amazon ha pensado para él un auténtico chollo: un 67% de descuento con el que te ahorras 40 euros. ¡Consíguelo por solo 19,99 por tiempo limitado!

Los altavoces inteligentes de Amazon son de los más vendidos. Pixabay

Consola PS4 de 500 Gb + 2 Mandos Dual Shock 4

¿Todavía soñando con ella? La PS4 de 500 GB y dos mandos Dual Shock 4 pueden ser tuyos con un 12% de descuento, ahorrándote 40 euros de su precio habitual, que puedes incluso pagar en cuatro cuotas si escoges la opción Paga en 4.

PS4 500 GB + 2 Mandos Dual Shock 4. Amazon

The Last of Us Parte II

Uno de los videojuegos que más han dado que hablar este 2020 también entra dentro de los artículos rebajados durante el Prime Day: el videojuego The Last of Us II. Retoma el épico viaje de Ellie y Joel como se merecen, con un 16% de descuento.

The Last of Us II. Amazon

Ordenador portátil ASUS The Ultimate Force Gaming FX505

Si estás buscando un PC de calidad para gaming que aumente la experiencia inmersiva estás de suerte: puedes ahorrarte 150 euros comprando este portátil ASUS TUF FX505 con un descuento del 19%. Disfruta de la seguridad del sello The Ultimate Force, de rendimiento para cualquier tarea, inmersión extrema en una pantalla vibrante, teclado retroiluminado, tecnología Hypercool, sonido DTS y memoria de alto rendimiento entre otras prestaciones.

Ordenador ASUS TUF FX505. Amazon

