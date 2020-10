Las mejores ofertas para aprovechar el último día del Amazon Prime Day

Aunque pueda parecer que Amazon puso ayer toda la carne en el asador para celebrar el Prime Day, lo cierto es que a lo largo del día de hoy (sí, el Prime Day dura dos días) todavía quedan muchas ofertas que nos irán descubriendo a lo largo de estas horas. ¿Todavía queda hueco en tu carrito de la compra? En tecnología, puedes encontrar marcas como Sony, Samsung, Apple y dispositivos que van desde ordenadores hasta auriculares inalámbricos y gadgets para convertir tu casa en una smart home. En cuanto a hogar, podemos encontrar pequeños electrodomésticos, productos de limpieza y todo lo necesario para cocinar. También puedes bucear entre un amplio catálogo de cosméticos, productos de belleza e higiene y todo lo necesario para ponerte en forma.

Si te has animado a pedir demasiadas cosas, no te apures, ten presente que Amazon ha sido muy generoso con la política de devolución estos días y que, además, es probable que con tus compras hayas ayudado de alguna forma a la pequeña y mediana empresa. Pero, si no has incluido en tu carrito todo lo que te gustaría... ¡aún estás a tiempo! Hasta la medianoche, Amazon mantendrá activas algunas ofertas que no puedes dejar escapar y que, para que no pasen desapercibidas, las destacamos bajo estas líneas.

Las ofertas que no puedes dejar pasar hoy

- Unos auriculares cinco estrellas, al 20% de descuento.Equipados con tecnología bluetooth 5.0 y tecnología de reducción de ruido, este gadget ofrece una experiencia completa con una calidad de sonido estéreo de alta calidad y una conexión estable en todo momento.

Estos auriculares cuentan con 35 horas de autonomía. Amazon

- Unas sartenes de Bra, al 37%. Todas las piezas cuentan con revestimiento de teflón, fondo full inducción compatible con todas las fuentes de calor y asas extraíbles de silicona que evitan quemaduras. Además, este juego de Bra está con un 52% de descuento.

BRA Premiere - Batería 4 piezas de aluminio fundido con antiadherente Amazon

- Huawei P Smart S 128 GB por menos de 150 euros gracias al 40%.Si te encantaría tener el iPhone 12, pero tu economía no te lo permite, en Amazon cuentan con un amplio catálogo de modelos, entre ellos, este que tiene una cámara tríple de 48 megapíxeles.

Huawei P Smart S Amazon

-Cuerpo tonificado en casa con este kit al 35%. Montar un pequeño gimnasio en casa se ha convertido en el objetivo de muchas personas. Este kit (y otras propuestas rebajadas de Amazon) lo hacen realidad al permitirte tonificar varias partes del cuerpo.

Bandas de resistencia. Amazon

- Un irrigador bucodental, al 40%. Tiene una configuración de presión ajustable y un tanque de 600 ml de agua por 90 segundos de fluido de agua, una pulsación de agua que elimina la suciedad dañina entre los dientes e incluye ocho puntas de chorro reemplazables. ¿Se puede pedir más a un irrigador rebajado?

TUREWELL Amazon

- Un succionador de puntos negros, al 48%. Ideal para acabar con las impurezas que se acumulan en los poros y que producen los puntos negros y las espinillas, este gadget potencia la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel. ¡Y hoy está casi a mitad de precio!

El succionador de puntos negros, de Mosen. Amazon

- Un kit de 10 perchas troqueladas, al 25%. Cada uno de las 10 que incluye este pack está troquelada con nueve agujeros que permiten la introducción de perchas clásicas, consiguiendo ganar mucho espacio al armario (¡sin obras) y que, además, esté bien ordenada y visible a la hora de elegir conjunto.

Este 'pack' incluye 10 perchas troqueladas. Amazon

- Una almohada viscoelástica, al 30%.Gracias a su espuma de alta densidad nos ofrece un soporte cómodo en el que se reduce la tensión de espalda, cuello y hombros. Una almohada que, a pesar de estar elaborado con viscoelástica que aporta más calor, incluye gel termoregulador que evita sofocones nocturnos.

Esta almohada dispone de gel termoregulador. Amazon

