Estos son los auriculares 'bluetooth' que ya están disponibles en el Prime Day: con reducción de ruido y resistentes al agua

Los auriculares inalámbricos son los wearables más populares y, por tanto, uno de los productos más deseados en jornadas como Prime Day. Y no es de extrañar, puesto que son muchas las ventajas de contar con unos. Por un lado, nos amenizan y nos hacen más llevaderos los trayectos al permitirnos escuchar música, la radio o disfrutar de vídeos sin que todo el mundo se entere. Por otro, son los mejores aliados para beneficiarnos del poder motivador que la música tiene a la hora de hacer ejercicio, ya sea en la calle o en casa, donde nos hemos montado nuestro propio gimnasio (y por poco dinero). Asimismo, nos permiten disfrutar de nuestra playlist favorita en cualquier momento.

Eso sí, a la hora de elegir el modelo que más nos conviene debemos bucear entre la amplia oferta del mercado para encontrar el que más se adapta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. Así, nos toparemos con modelos que cuentan con diferentes versiones de bluetooth que, con cada actualización, mejora la calidad de la conexión, evitando interferencias. También podemos fijarnos en si su control es táctil o por botón y en su autonomía, que nos permite disfrutar de sus prestaciones durante un tiempo determinado sin tener que cargarlo (aunque contemos con una base de carga rápida).

Pero, la característica que no debe faltar en nuestros auriculares inalámbricos es que cuenten con reducción de ruido, para que no se nos escape ni un matiz de nuestras canciones preferidas, y que sean resistentes al agua, al sudor y al polvo, para que resistan hasta nuestros entrenamientos más exigentes. En Amazon, hemos encontrado un modelo que reúne estas prestaciones y que, además, gracias a la celebración del Prime Day, está con un descuento de más del 40% y a un precio muy tentador. ¿Quieres saber por qué no debes dejar pasar esta oferta?

Estos auriculares incorporan pantalla LED. Amazon

¿Por qué debería aprovechar la oferta?

Además de disfrutar de una de las compras del Prime Day de Amazon, estos auriculares prometen potenciar la música de nuestro día a día, ya sea de camino hasta el trabajo o una sesión deportiva. Equipados con tecnología bluetooth 5.0 y tecnología de reducción de ruido, este gadget ofrece una experiencia completa con una calidad de sonido estéreo de alta calidad y una conexión estable en todo momento. El estuche de carga cuenta con una pantalla LED que permite comprobar, en cualquier momento, el nivel de batería restante para comprobar la autonomía de la que disponemos en cada momento.

Cabe destacar que su diseño es ergonómico y que han sido pensados para adaptarse a la perfección a cada usuario. Por ello, cuentan con tres almohadillas de diferentes tamaños que se ajustan a nuestras necesidades y exigencias, no pesan más de 4 gramos y son táctiles.

