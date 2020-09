¿Hambre después del entrenamiento? Tres 'snacks' saludables (¡con proteína!) que puedes comer sin remordimientos

Aunque durante el mes de septiembre has achacado tu pereza a la vuelta a la rutina, ahora que octubre está a punto de comenzar ya no hay excusa que valga para no ponerte en serio con tus entrenamientos si quieres cumplir con los objetivos deportivos que te fijaste. Así, hayas optado por montarte tu propio gimnasio en casa, por apuntarte a uno o por sumarte a un grupo de corredores, debes establecer una rutina fitness que vaya aumentando de forma progresiva, para evitar lesiones y para aumentar nuestro ‘enganche’ con el ejercicio. Tampoco debemos olvidarnos de incluir, al final de cada sesión, una serie de ejercicios destinados a estirar nuestros músculos.

Junto a estas sesiones deportivas, si queremos lograr nuestros objetivos, es fundamental apostar por una alimentación sana y equilibrada, algo con lo que cumplimos... hasta después de los entrenamientos cuando, pasada la euforia que provoca el haber cumplido con la sesión, nos entra un hambre voraz. En estos momentos, y aunque intentemos resistir la tentación, muchos caemos rendidos ante un tentempié poco saludable. Sin embargo, en Foodspring hemos encontrado una amplia variedad de snacks proteicos que, además de saciar nuestro apetito, nos ayudan a conseguir una mayor masa muscular, uno de los objetivos fitness más populares. Bajo estas líneas, destacamos tres productos que te van a conquistar.

Tres 'snacks' para disfrutar sin remordimientos

- Para los que son de dulce... galletas proteicas. Nuevas en el catálogo de Foodspring, estas cookies son bajas en azúcar y tienen un alto contenido en proteína. Además, han conseguido (¡por fin!) dar con la textura exacta que tienen unas galletas normales. No contienen aceite de palma y puedes elegir entre las que tienen pepitas de chocolate o las de chocolate blanco y almendra.

Esta disponible en dos sabores. Foodsrping

- Para los que son más de salado... bolitas proteicas. Con cacahuetes, dátiles y proteína de guisantes y arroz, estas bolitas aprovechan los frutos secos como fuente natural de proteína para elaborar un snack delicioso y saludable. Además, son 100% vegetales, no contienen gluten y son ricas en frutos cuidadosamente seleccionados.

Este 'snack' es 100% vegetal. Foodspring

- Para los que lo quieren todo... un pack de barritas. Aquellos que buscan una merienda sana y rápida, encuentran en las barritas las mejores aliadas. Estas son altas en proteína y sabor, con una dosis perfecta de whey y fibra. El pack incluye 12 barritas de diferentes sabores.

El 'pack' incluye 12 barritas variadas. Foodspring

