Alonso no puede ir al plató de 'El Hormiguero' por las restricciones a España: "Igual los otros países pagan un precio mayor en unos meses"

Fernando Alonso fue el invitado de 'El Hormiguero' en el día del 'cumpleaños' del programa de Pablo Motos, pero no estuvo en el plató por las restricciones a España en los viajes. Dado que tiene que ir a Enstone, a la sede de Renault, si viaja a Madrid antes debía guardar cuarentena, así que se quedó en Milán, desde donde viajará a Reino Unido.

Este tipo de situaciones ha afectado a la agenda de Alonso, como el propio coronavirus. "Cambia todo. Acostumbrados a volar dos o tres veces por semana, imagina ahora. Cada país tiene acuerdos con todos, pero España tiene pocos porque estamos vetados por casi todos. Estuve con mis padres en julio y no sé cuándo les veré", comentaba.

Alonso es muy cauto y tiene mucho respeto al coronavirus. Por eso se siente casi "un bicho raro" cuando ha viajado a otros países y se relajan mucho las precauciones.

"Me quedé sorprendido. Al principio era sólo en Suiza, y vi que la gente iba sin mascarillas y pronto recuperaron la normalidad. Conciertos en los pueblos, supermercados... Pero ahora que he viajado y que en Italia o Inglaterra están también todos parecidos, he visto que en España somos los únicos. No sé si mienten con los números, pero nosotros nos estamos portando bien. Pese a los números, ojalá sirva para contenerlo. Igual los otros pagan un precio mayor en meses. Es un poco raro, casi me quito el casco y dejo la mascarilla. Me miran raro, pero me gusta cuidarme y le tengo respeto a todo", afirmó.

En el habitual tono humorístico, Alonso lanzó un reto a la producción del programa. "La próxima vez llevo el Fórmula 1 al plató. Todos los experimentos que habéis hecho, no habéis llevado un F1. Habrá que cortar la calle o pensar algo", lanzó el guante, a lo que Motos aceptó: "Tú trae el Fórmula 1 y nosotros conseguimos los permisos".

¿Por qué va a volver a la Fórmula 1? Alonso lo resume con pocas palabras. "Las ganas de competir. Me encanta conducir. Lo he visto, que cada fin de semana estaba en un coche diferente. Después de cumplir algunas de las ideas que tenía en la cabeza, los pajaritos que tenía en la cabeza, los he probado y algunas he tenido éxito, y he pensado que ahora quizá es el momento para volver a la Fórmula 1", destacó.

Sobre Lewis Hamilton, que igualará y superará en breve el récord de Michael Schumacher, Alonso no cree que sólo sea porque tiene un coche superior. "Las dos cosas (el mejor piloto y el mejor coche). En F1 necesitas el mejor coche. Hamilton lleva 14 años compitiendo y ha ganado seis títulos, pero en los otros le ha faltado. En todas las temporadas ha estado muy fuerte", defendió a su excompañero.

En esa vuelta a la competición, este Alonso será distinto al que triunfó en 2005 y 2006. "Estoy mejor a nivel de conducción (que hace 15 años), también por las competiciones que he probado. Quizá estoy un poco peor físicamente, o de reflejos que he perdido... Pero estoy muy contento, preparado y físicamente me encuentro bien, pero con 20 años juegas un partido de fútbol o de tenis, o una carrera de karts y al día siguiente estás perfecto. Ahora te duele aquí, o allá", bromeó.

Sobre el documental que sirvió de excusa para la entrevista, Pablo Motos calificó a Alonso de "friki" por una reflexión del asturiano en un capítulo sobre su paso por el Dakar, cuando decía que "ir a 290 km/h y subir una duna y ponerte a dos ruedas, te sientes más vivo que nunca".

"A mi también me da miedo, claro, pero cuando sale bien, sale una gran sensación vital. El vuelco, por ejemplo, fue uno que salió mal, pero en etapas tan largas tienes 20 o 30 momentos de 'uy', que cuando salen bien te sientes más vivo", explica.

La competitividad de Alonso salió a colación. "Odio perder. Por ejemplo, estuve un año entrenando al golf para jugar un torneo con unos amigos y acabé ganándolo. Tengo el trofeo en casa y todo. Pero me retiré después porque tenía que entrenar mucho", confesó. "Perder es una sensación de fuego, y eso que pierdes más veces que ganas", destacó.

Gracias al documental se puede ablandar un poco la imagen de ser una persona fría, pero Alonso admite que eso le puede venir bien porque así luego cuando le conocen resulta más cercano.

"Quizá es porque al principio de mi carrera era más cerrado, quizá necesitas asimilar más cosas. Pero hay que ser un poco seco, que la gente no se piense que soy tan accesible", admitió.

Tras hablar sobre Indianápolis y contar, otra vez, las peculiaridades de esta carrera, volvieron al asunto personal. En este caso, la fama.

"A mi me cambió la vida. A cualquier sitio que vas, te reconocen. Las cosas normales: la bici, ir al supermercado, al cine... Nunca va a ser lo mismo, eres el piloto de Fórmula 1. Al principio es un shock inicial, pero tiene sus ventajas: en algunos restaurantes te invitan", bromea. Los problemas de la fama, como el cine ("en una película entré con 20 minutos ya empezada y aún seguía firmando autógrafos"), los sobrelleva.