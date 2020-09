Vanessa Bryant denuncia al sheriff y a su departamento por las fotos del accidente de Kobe y Gianna

Vanessa Bryant, viuda de la difunta estrella de la NBAKobe Bryant, ha denunciado al sheriff de Los Ángeles y a su departamento, por las fotos que algunos de sus agentes tomaron y compartieron sin autorización ni fines profesionales. La demanda ha sido registrada en los juzgados locales y publicada el pasado martes.

La denuncia considera que el comportamiento de los agentes en cuestión fue una invasión a la privacidad que generó estrés emocional, quedando fuera de los límites profesionales.

"No menos de ocho agentes presentes en el lugar del accidente sacaron sus dispositivos personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los agentes tomaron estas fotos para su propia gratificación personal", señala la denuncia.

Del mismo modo, recuerda que las imágenes fueron luego compartidas por los agentes fuera del círculo de la investigación, algo prohibido dentro del ámbito policial y que es hasta considerado como delito.

Más allá de la denuncia de Vanessa Bryant, el pasado mes de febrero un camarero puso una queja al departamento de policía después de 'cazar' a un agente de la investigación compartir las imágenes con su acompañante, también fuera del ámbito de la investigación. En referencia a este tema, el sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, admitió la existencia de las imágenes y ordenó su destrucción.

No obstante, Bryant denuncia que esta investigación nunca se llegó a abrir. "Villanueva no tomó ninguna de las medidas que tomaría un supervisor razonable (y mucho menos un investigador profesional altamente capacitado) para evitar la difusión de fotos dañinas... no puede descartarse que las fotos saldrán a la superficie en internet", explica en la demanda.

La presidenta de la Comisión de Supervisión del Sheriff, Patti Giggans, también quiso hacer referencia a lo sucedido tachando a los involucrados de "poco profesionales" y de tener un "comportamiento lamentable".